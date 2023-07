Tania Déniz responde emocionada a la declaración de amor que le ha dedicado Samuel Chávez por su cumpleaños

Tania Déniz y Samuel Chávez han decidido retomar su relación seis meses después de su ruptura en La isla de las tentaciones. La pareja se ha dado una segunda oportunidad después de que Tania diese por acabada su relación con el televisivo Albert Barranco, que le puso los cuernos.

Los seguidores del reality se han quedado perplejos tras darse a conocer la noticia de la reciente pareja y ellos no se han cortado en mostrar su amor por redes sociales.

Este viernes, con motivo de la celebración del cumpleaños de la canaria, Samuel ha subido un vídeo de ambos abrazándose y besándose en la piscina, acompañado de un romántico mensaje: "Hoy cumple la persona más especial para mí, la persona de la que me enamoré hace casi 3 años, la persona con la que quiero todo, la persona con la que tengo la conexión más especial que he sentido, la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida, la persona que más feliz me hace, la persona de la que no me quiero separar más."

Tania ha respondido a la publicación: "Como te dije la última vez que nos vimos eras, eres y serás el amor de mi vida. TE AMO. Ojalá siempre". A ella ser han sumado algunos excompañeros del programa como Javi Redondo, que ha comentado "Qué bueno" o Ana Nicolás, que ha puesto unos emoticonos de corazones.

Pero las sorpresas para la joven no habían acabado ahí. El canario había llenado el salón de globos, pétalos de rosa y había comprado una tarta a la que había coronado con unas velas con un 22. "Los dos patitos, 22. Este año mi cumple se celebra en varios sitios y varias semanas. Primero Madrid, luego Valencia, Malta y Tenerife", ha publicado Déniz.

Hugo Paz, con quien la influencer fue infiel a Samuel en La isla de las tentaciones, también ha querido felicitar a Tania por Instagram, comentando a las fotos que ella había publicado: "¡¡¡Feliz cumple Cotufita!!! Me alegra verte bien, ya sabes que siempre te desearé lo mejor. Un beso gigante, cuídate".