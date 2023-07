'El programa de Ana Rosa' revela las causas de la muerte de Marta Chávarri: "Un infarto cerebral, igual que su madre"

La muerte de Marta Chávarri, madre de Álvaro Falcó, primo de Tamara, a los 62 años, ha supuesto una gran conmoción en la crónica social de nuestro país. La mujer fue encontrada muerta en su casa de Madrid por la trabajadora del hogar.

En El programa de Ana Rosa, tras ser informada por Pepe del Real, la presentadora ha recalcado que Chávarri "era muy joven, acababa de ser abuela...": "No sabemos si ha tenido un problema cardíaco, si tenía alguna enfermedad... Le ha debido ocurrir algo sola en su casa y la ha encontrado la persona que trabaja".

Pocos minutos después, desde el Club Social del matinal de Telecinco, Paloma Barrientos ha apuntado más detalles: "Sobre las 10:00 horas me llamó un amigo muy íntimo que me confirmaba la noticia. Para mí ha sido muy triste porque he tenido mucho trato con ella".

La exmarquesa de Cubas Marta Chávarri ha fallecido la noche de este viernes a los 62 años en su casa del madrileño barrio de Salamanca de posible muerte natural, han indicado fuentes médicas.

"La que encontró a Marta Chávarri fue su empleada del hogar. Dado que ella, en los últimos años, había tenido una depresión, no se tenía cierta información sobre la causa de su muerte. Me dicen que ha fallecido por un infarto cerebral. Desde hace unos días, Marta Chávarri tenía fuertes dolores de cabeza", ha agregado Barrientos.

"Lo curioso es que su madre también falleció muy joven por esta enfermedad o situación...", ha apuntado la colaboradora que, además, ha recalcado: "La van a trasladar al anatómico forense. Desconozco si su hijo decidirá trasladarla a un tanatorio para que podamos darle un último adiós. Lo bueno de sus últimos momentos es que ella estaba muy feliz por el nacimiento de su nieta".