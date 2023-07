Desde que el pasado 14 de julio varias cadenas de supermercados retirasen la tortilla de patatas de la marca Palacios de sus puntos de venta, y, paralelamente, el Grupo Empresarial Palacios Alimentación emitiese un comunicado oficial informando sobre la retirada de esta tortilla envasada por asociarse a varios casos de botulismo confirmados, La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) no ha parado de investigar el brote.

¿Cuántos casos hay confirmados?

Hasta ahora, el Ministerio de Sanidad ha confirmado cinco casos por laboratorio, infectados entre el 24 de junio y el 10 de julio, y aún se están estudiando otros dos que cuentan con una prueba clínica compatible. Los tres casos confirmados en Galicia, Asturias y la Comunidad de Madrid han requerido del ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es el trastorno que se produce por la intoxicación con las sustancias producidas por la bacteria Clostridium botulinum. Se trata de una afección peligrosa y, de hecho, potencialmente mortal, por lo que se trata como una emergencia médica.

Sus síntomas se inician 12 o 36 horas después de haber consumido el producto, aunque en ocasiones pueden retrasarse varios días. Esta toxina causa una pérdida del tono muscular y se manifiesta en visión borrosa o doble, dificultad para tragar o respirar, debilidad general, además de náuseas y vómitos.

¿Cómo saber si mi tortilla está infectada?

"No tenemos información concreta de las marcas y los lotes afectados, si bien al parecer, son varias las tortillas contaminadas, elaboradas por el mismo fabricante, que además de vender para su marca propia, suministra a varios supermercados. No obstante, los estudios e investigaciones no han sido todavía concluyentes, pues según se informa, los resultados de las investigaciones en la fábrica son favorables", indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al respecto.

Por tanto, para saber si nuestra tortilla puede estar contaminada, lo más recomendable es revisar en su etiquetado quién es la empresa fabricante, y no consumirla, al menos hasta nueva orden, en el caso de que el nombre que figure en las características sea Grupo Empresarial Palacios Alimentación S.A.