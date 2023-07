A solo dos días de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo 23 de julio, los programas de televisión están haciendo sus propias apuestas acerca de qué ocurrirá tras el recuento de papeletas cuando se cierren los colegios electorales.

Así, este viernes, Ana Rosa Quintana ha ofrecido a sus colaboradores la posibilidad de participar en la porra que está elaborando la redacción del matina: "¿Os parece, si queréis, participar en nuestra porra? El que se atreva... Hemos votado todos los compañeros que han llegado...".

De esta manera, la primera en ponerse bajo el foco de El programa de Ana Rosa ha sido Isabel San Sebastián, quien ha dejado claro cuál es su pronóstico: "Yo digo 150 escaños para el PP; para el PSOE, 110; Vox, 30 y Sumar, 28".

"Más o menos está todo el mundo diciendo lo mismo", ha apuntado la presentadora del matinal de Telecinco para que, después, Esther Palomera haya destacado que no iba a participar en el juego: "Tengo una predicción, pero no quiero participar. No he participado en ninguna porra. Ni en esta ni en ninguna". Una decisión que también ha tomado Fernando Berlín: "Yo no es por problemas morales, pero como depende de tan pocos votos en algunas provincias... pues no lo sé".

Al escucharlos, Quintana ha recalcado: "Esto no va a cambiar las elecciones, eh". Por su parte, Javier Gallego sí se ha animado y ha apuntado: "Yo veo 115 para el PP y bajaría 20 a Vox... al PSOE, unos 115; y a Sumar le doy 25 porque tiene el voto muy concentrado en las ciudades".

"Es muy interesante. Al final, todo el mundo está en las mismas horquillas", ha recalcado Ana Rosa para, después, exponer sus predicciones: "A ver, yo he votado al PP, 155; al PSOE, 110, a Vox, 30 y a Sumar, 27. La conclusión que yo saco es que todo el mundo da por ganador al PP y la suma le da para mayoría absoluta".