Aylén Milla, de 'GH VIP', confirma que se ha curado del cáncer de mama: "Aquí te entierro, te despido y no regreses nunca"

Tras dar una de las peores informaciones de su vida, Aylén Milla ha podido compartir la mejor noticia este viernes: se ha curado del cáncer de mama que le diagnosticaron en noviembre.

La modelo de 33 años, que saltó a la fama en España cuando entró en GH VIP 5 junto a su novio, Marco Ferri, ha estado ocho meses con este cáncer de mama agresivo y se ha sometido a más de 16 quimioterapias.

Aunque fue en mayo cuando la noticia saltó a la televisión nacional, pues entró en directo en programas como Sálvame para hablar de su caso, ha estado mostrando su vida en sus redes sociales.

Y es que la influencer, con más de 1,1 millones de seguidores en Instagram, no ha dejado de trabajar con marcas y posar como modelo. Aun así, en este tiempo ha lucido distintos looks en los que llevaba sombreros, pelucas y pañuelos. Pero este viernes ha publicado un vídeo en sus redes en el que ha dado la gran noticia y, por primera vez, se ha quitado la peluca en directo.

"¡Dios mío, confirmado! ¡El cáncer se fue de mi cuerpo y estoy agradecida! Bendición de renacer", escribió, emocionada, y después le dedicó una carta al cáncer. "Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste 'hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas'".

"Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté '¿qué quieres mostrarme?'. Le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales que por favor me guíen al camino correcto", continuó Aylén. "Qué doloroso fue el camino correcto, me sacaste personas, me pusiste otras, me hiciste replantearme mi vida entera. Me abracé muy fuerte y me dije '¡calva y todo eres hermosa, porque eres valiente, fuerte, con dos ovarios!'".

"Con entusiasmo hice todo lo que estaba en mis manos, y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar. Pedí que sacarás todo lo tóxico de mi vida y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera. Gracias por esta enseñanza, ¡pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más! Adiós", concluyó.