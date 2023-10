La Junta impulsa la mediación en la resolución de conflictos, que ahora no llega ni al 1% de los casos

Andalucía es la segunda comunidad de España con la tasa de litigiosidad más alta, solo por detrás de Canarias. con 39 asuntos por cada mil habitantes, por encima de la media nacional (34,1). "Una tasa que además va en aumento", apuntan desde la Junta. Ello conlleva una gran carga de trabajo en los tribunales andaluces y unos plazos de resolución demasiado largos.

Durante el año 2022, los juzgados y tribunales de la región registraron cerca de 1,3 millones de asuntos, un 4,1 % más que en 2021. Con el objetivo de reducir esta cifra, así como el colapso de los tribunales, la Junta está trabajando en el impulso de la mediación como vía alternativa a la judicial para la resolución de conflictos.

Una vía "más rápida, económica y satisfactoria" a nivel psicológico y emocional, que ofrece soluciones satisfactorias para ambas partes, ya que se basa en el acuerdo en vez de que un tercero sea el que tome la decisión como ocurre con una sentencia judicial. Pero, sin embargo, la mediación es aún una gran desconocida para la mayoría de la población.

El año pasado solo llegaron a los Puntos de Información para la Mediación de Andalucía (PIMA) 716 asuntos (402 por derivaciones de los juzgados y 314 a petición propia). Y la mayoría fueron asuntos de familia. Una cifra que no llega al 1% del total de los asuntos litigados.

La Junta confía en mejorar estas cifras y aspira a que "Andalucía pase de liderar la litigiosidad a ser líder en el uso de la mediación". Para ello, potenciará y acercará la mediación a la sociedad y a los operadores jurídicos a través de diferentes medidas.

Medidas de la Junta para impulsar la mediación

Una de ellas, pionera en España, es que la asistencia letrada en procesos de mediación extrajudicial se incluirá por primera vez en el sistema de Justicia Gratuita, de forma que los andaluces podrán contar con abogados de oficio para esta vía y los letrados vean recompensada su labor sin llegar a juicio.

La nueva orden, que se aprobará en breve y entrará en vigor en 2024, actualizará las retribuciones de los abogados y procuradores del turno de oficio, para que cualquier ciudadano pueda acudir a esta vía, independientemente de su situación económica, y para compensar también a los profesionales su trabajo en estos procesos, concretamente con un módulo de 400 euros en caso de lograr un acuerdo.

Además, la Consejería de Justicia creará un Registro andaluz de mediadores profesionales y entidades especializadas de los ámbitos civil y mercantil. Antes de final de año se adjudicará y empezará la ejecución de un contrato para elaborar este registro. Se hará con un presupuesto base de licitación de 359.632,33 euros.

También está previsto ampliar las funciones del personal que atiende estos PIMA para que no sólo realice funciones de divulgación, sensibilización y promoción, sino que aborde todas aquellas actuaciones que conllevan un proceso de mediación de manera gratuita.

Otra medida es la puesta en marcha un servicio piloto de mediación penal de adultos intrajudicial y justicia restaurativa en Andalucía. Este nuevo servicio gratuito y de ámbito provincial será prestado por entidades especializadas, bajo la supervisión de la Junta y sin perjuicio de las competencias de la Fiscalía y los juzgados penales. Para ello, se realizarán contratos administrativos de servicios en las ocho provincias por un plazo de ejecución de doce meses, prorrogable otros doce.

Por último, se van a firmar acuerdos con entidades que ya tienen experiencia en mediación mercantil, como las Cámaras de Comercio y se impulsará este sistema a través de jornadas de concienciación dirigidas a los operadores jurídicos y a la sociedad civil, como ya se viene realizando en algunas ciudades.

El consejero de Justicia, en el centro, con representantes de la Cámara de Comercio JUNTA

La administración autonómica quiere dar un impulso a este sistema desde el convencimiento que "además de ayudar a aliviar la sobrecarga de trabajo de los tribunales, ofrece soluciones satisfactorias para las partes en conflicto". "Para ello es necesario que la ciudadanía sepa que antes de judicializar un problema puede acudir a la mediación".

Del mismo modo, "queremos abrir un nuevo escenario en el que el abogado sea quien invite a la mediación, la apoye y haga el seguimiento y superar la dicotomía entre mediador o abogado", ha defendido el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. Así como que los propios jueces, una vez judicializados los asuntos, los "deriven a la mediación en aquellos casos que lo consideren óptimo". "Se trata de adecuar cada litigio al mejor método para su resolución", apuntan desde la Junta.

Pero, ¿qué es la mediación y cuáles son sus ventajas? La mediadora y miembro de Intermedia, entidad que gestiona cinco de los diez PIMA que hay actualmente en la comunidad, Inma Vázquez, explica a 20minutos las principales claves de este sistema.

Inma Vázquez (mediadora) R.M.T

¿Qué es la mediación?

Es un sistema alternativo, voluntario y extrajudicial para la resolución de conflictos. Se basa en que, una vez producida una controversia entre personas, estas deciden de forma voluntaria buscar una solución sin someter el asunto a los tribunales. Lo primero que se debe hacer es entrar en contacto con un PIMA.

Actualmente Andalucía cuenta con diez. Están ubicados en las principales sedes judiciales de todas las capitales, además de en Algeciras y Marbella. Cualquier ciudadano puede acudir a estos puntos para informarse, aunque los juzgados y demás operadores jurídicos también pueden derivar asuntos.

¿En qué consiste el proceso?

Las partes en conflicto reciben información en los PIMA y, si están de acuerdo, conciertan una cita previa para iniciar el proceso por esta vía, en la que tienen un papel fundamental los mediadores. Su formación es multidisciplinar (deben realizar un curso homologado por el Estado) y son los encargados, a través de sesiones, de facilitar el diálogo entre las partes implicadas para llegar a un acuerdo.

El mediador es imparcial y no actúa con facultad decisoria propia, sino que ayuda a las partes a encontrar una solución satisfactoria para todos y, si esto no ocurre, ayuda a acotar el conflicto para derivarlo a la vía judicial. Actualmente, las sesiones no se llevan a cabo en los PIMA, sino en otro lugar propuesto por el mediador. Finalizado el proceso, "el acuerdo al que llegan las partes tiene carácter de sentencia" y, en determinados, casos el acta de la mediación debe ser homologada por un juzgado o por un notario para darle validez legal.

¿Es gratuita la mediación?

Actualmente, la mediación es gratuita únicamente para las personas que tienen reconocido el derecho a la justicia gratuita y si además el conflicto es familiar (separación, divorcio, pareja de hecho o relaciones intergeneracionales). En este caso, se le asigna un mediador del Registro de Mediadores familiares de la Junta de Andalucía, que está gestionado por las delegaciones de Igualdad de cada provincia.

¿Qué asuntos se pueden mediar en España?

En nuestro país existen diferentes tipos de mediación: familiar, laboral, mercantil, civil, vecinal, escolar, e incluso, penal, aunque existen excepcionalidades, como la violencia de género. En general, no se pueden mediar casos en los que hay violación de los Derechos Humanos, cuando no hay voluntad de una de las partes o cuando exista un desequilibrio de poder entre las mismas, como en los casos de maltrato o violencia de género o cuando sea necesario sentar un precedente. Existen, no obstante, precedentes de mediación en casos que van desde el robo al terrorismo.

¿Debe acudir un abogado?

En la mediación no siempre es necesaria la presencia de los abogados, pero sí es "recomendable" en muchos casos y, de hecho, los propios mediadores invitan a los abogados de las partes a que, en el ámbito de sus funciones, contribuyan a llegar a un consenso satisfactorio y equilibrado. "Nuestra misión es dar confianza al abogado y darle su espacio dentro de la mediación para que entre todos podamos construir ese acuerdo".

¿Cuáles son sus ventajas?

Entre las ventajas de la mediación destaca que "los conflictos se resuelven de manera más rápida y ágil": entre una y tres sesiones de media, que pueden oscilar entre una hora y media y dos horas cada una; "el coste es menor", tanto para el usuario, que solo debe asumir el gasto de la mediación, como para la propia Administración, ya que permite una optimización de los fondos públicos al requerir menos recursos personales y materiales; y es "más satisfactorio de manera emocional" para las partes implicadas en el problema, ya que "fomenta el diálogo y el consenso" en detrimento de "la confrontación, la ofensa o el daño psicológico" que sí puede suponer un proceso judicial.

Punto de Información a la Mediación de la Junta JUNTA

¿Cuál es el perfil de la persona mediada?

El perfil de la persona mediada es el de una mujer de entre 30 y 60 años. Son las que inicialmente suelen acudir en busca de la información sobre el proceso. Ellos también lo son en tanto que aceptan acudir al proceso por ser afectados. En cuanto al poder adquisitivo, suele ser "homogéneo", ya que una de las características de la mediación es que es "muy asequible económicamente", en comparación con el procedimiento judicial, por lo que permite su acceso a personas con distintos niveles económicos.

Sin embargo, en localidades como Marbella, se observa que precisamente por la cultura de los extranjeros, en su mayoría anglosajones, en cuyos países ya está implantada la mediación desde hace muchos años, se observa que la mayoría de los usuarios tienen un alto poder adquisitivo. Esto lleva a pensar que la diferencia entre los usuarios pueda estar más en el conocimiento de la existencia y utilidad de este recurso, más que en diferencias de sexo, poder adquisitivo o formación.

¿Cuándo se puede realizar la mediación?

Esta vía puede darse antes, durante y después del procedimiento judicial. Si un asunto ya está judicializado cuando se acude a mediación, el acuerdo sirve para poner fin a ese juicio, en el que se homologa el acuerdo. De igual modo, el proceso judicial sigue abierto de manera paralela a la mediación, hasta que finalice una de las dos vías legales por decisión de las partes.

En primera persona

María Victoria Sánchez (mediada) R.M.T

María Victoria Sánchez, mediada: "Fue maravilloso"

Seguramente, miles de personas se verán reflejadas en el problema en el que se encontraba María Victoria Sánchez, una vecina de Málaga, que acudió a la mediación para solucionar un asunto familiar. Lo hizo tras seguir las recomendaciones de una amiga abogada pese a su "desconocimiento y escepticismo", como reconoce. Su madre es gran dependiente, enferma de alzhéimer en estadio muy avanzado. Su padre, de 97 años, no era consciente de las necesidades que podía requerir su madre en el ámbito doméstico, a lo que hay que añadir la falta de comunicación con sus hermanos, que también eran parte en el asunto.

"Mi madre debía ser declarada legalmente dependiente y tener una persona que velara por sus intereses", explica Sánchez. Pero se trataba de un asunto difícil porque no quería desautorizar a su padre. "Era yo quien supervisaba las cuestiones relacionadas con el hogar de mis padres", explica. "Me encontraba en un callejón sin salida", por lo que decidió iniciar el procedimiento por la vía de la mediación.

"La comunicación entre hermanos que empezó a fluir más", y con respecto a su padre, consiguieron convencerle que había necesidad urgente de que alguien se responsabilizara de esa cuestión doméstica. "Todos juntos conseguimos llegar a un final feliz gracias al trabajo de mediación", asegura Sánchez, que actualmente es la representante legal de su madre y cuenta con el apoyo de su familia. La mediación duró aproximadamente unas seis sesiones. En este caso no acudió ningún letrado. "No creo que hubiese sido beneficioso entrar en una disputa legal. Son personas a las que unen lazos afectivos. Fue maravilloso", concluye.

Tal y como destacan desde la Junta, la mediación permite "alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes y permite mantener una relación cordial futura" entre las mismas, lo que resulta muy importante en algunos asuntos como los de vecindad, de familia, de herencia o de negocios.

Deepa Nandwani (asesora legal) R.M.T

Deepa Nandwani, asesora legal: En los tribunales, "nadie gana"

La exabogada y actualmente asesora legal, Deepa Nandwani, habla precisamente de los beneficios de la mediación en asuntos donde las relaciones humanas están presentes y pueden ser incluso un desencadenante del conflicto en cuestión. A modo de ejemplo, cuenta el caso de una comunidad de propietarios en el que las relaciones vecinales estaban muy distorsionadas. "Yo era abogada de una señora que había formado parte de la anterior Junta Directiva. La nueva criticaba su gestión y apuntaba a que había habido algún tema de malversación", explica a 20minutos.

Tras interponer dos demandas, en la audiencia previa de una de ellas, la jueza sugirió a las partes continuar el proceso por la vía de la mediación. "Desde la perspectiva letrada creía que los abogados estábamos vetados en ese procedimiento, pero al contrario, la mediadora nos insistió que asistiéramos, aunque fuese a la primera sesión", explica Nadwani. "Nuestra labor es muy importante en la mediación", destaca. "Como letrados, pudimos decirle a nuestros clientes lo que podían conseguir e intervenir en la negociación hasta llegar a un acuerdo". La mediadora se mantiene en un papel más neutral. "Me he vuelto una fan acérrima de la mediación", abunda.

En un juzgado el proceso hubiese durado entre tres y cuatro años, incluyendo la apelación. Por la vía de la mediación, en tres sesiones bimensuales de hora y media y dos horas, se cerró en un mes y medio. El último paso es su homologación en el juzgado, que es un trámite que se realiza vía online.

Pero más allá del asunto en cuestión, Deepa Nandwani considera que "muchos asuntos están judicializados por esa falta de sintonía en la relación personal". La mediación sirve para trabajar a un nivel "más profundo, personal y psicológico", lo que permite resolver los conflictos de una manera más satisfactoria para todas las partes. Desde su punto de vista, cuando un conflicto llega a los tribunales "judicialmente nadie gana", ya que "siempre hay algo que se queda en el tintero" y "los acuerdos no se cumplen con esa voluntad de cumplimiento". Sin embargo, "en la mediación las partes quieren que ese acuerdo sea efectivo porque han trabajado en ello".