Feijóo cree que el PP subirá más que el 28-M, pero que Sánchez "bloqueará" la investidura y espera que el PSOE se "resetee" tras el 23-J

Chute de expectativas en el último día de campaña electoral. El candidato popular augura una victoria del PP mayor que la del 28-M. "El PP va a subir, vamos a tener más porcentaje de voto". Pero, al mismo tiempo, advierte de que gane o no las elecciones, el presidente socialista se empleará en "bloquear" su investidura porque buscará gobernar aunque las pierda. Así, Alberto Núñez Feijóo deja dos mensajes en el final de la campaña: su deseo de que el PSOE "se resetee tras el 23-J" y que los españoles elijan si "quieren un gobierno de una pieza o si quieren un gobierno en coalición".

Preguntado sobre si confía en que el presidente acepte finalmente su oferta de que gobierne la lista más votada para evitar a "los extremos", Feijóo ha aclarado que sí confía, ya que la oferta no se la hizo a Sánchez sino al PSOE. "Si creyese que el PSOE no tiene remetido y que el partido sanchista ha demolido al Partido Socialista, no lo habría hecho" asegura Feijóo, quien aboga por que el PSOE "vuelva a estar homologado a los socialistas europeos".

Asimismo, durante una entrevista en la Cope, el líder del PP ha marcado músculo frente a Vox. A diferencia de Sánchez que hace pinza con Díaz, Feijóo se desmarca de su socio preferente. "Hay enormes diferencias entre PP y Vox". Claro que, asume que la política de pactos las hará en función de los resultados del 23-J. "Me conviene que los españoles elijan si quieren un gobierno como el de Andalucía -es decir, la absoluta- o el de coalición", como en Extremadura o en Comunidad Valenciana

El presidente popular ha hecho un balance positivo de la campaña que, en su opinión, ha servido para que el PP "se consolide y que la mayoría crea que va a ganar", aunque "la incógnita sea que Sánchez vuelva a bloquear" el futurible gobierno. También cree en la campaña se ha visto a un Gobierno que ha quedado "desacreditado por mentir". En este sentido, ha subrayado cómo Sánchez ha sido "desautorizado por la Unión Europea" en dos ocasiones.

Primero al "desmentir el bulo de que Von der Leyen opinaba que el PP no está preparado para gobernar; y segundo, al insistir en que España sí que se ha comprometido a poner peajes en sus autovías. "Que un presidente diga que es falso y que la UE salga con esa claridad a desmentirlo, si me pasa a mí, no sabría dónde meterme".

El popular se ha vuelto a oponer a esta medida al entender que pagar peajes "destrozaría la periferia". En el caso de que Fiejóo llegue a la Moncloa, se propone "buscar una fórmula" para evitar este sistema y al mismo tiempo tener que devolver a la UE los fondos europeos. Asimismo, en el caso de gobernar, el popular pedirá a las autoridades europeas "que han mirado para otro lado durante los últimos cinco años" que le dejen "buscar una senda de deslizamiento hacia la consolidación fiscal y no un corte abrupto", ya que el Ejecutivo de Sánchez "ha convertido a España en el farolillo rojo del crecimiento económico, con elevadas cifras de déficit y deuda pública".