Un concursante de '¡Vaya vacaciones!' le pide matrimonio a su pareja en la ceremonia de expulsión

La tensión estaba en el ambiente durante la ceremonia de expulsión de ¡Vaya vacaciones!, donde uno de los concursantes se arrepintió de la nominación por la estrategia del grupo. "Nos han coaccionado", aseguró Álex Zacharías.

Luján Argüelles cortó la disputa de raíz, dando paso a la prueba física entre Javi y Makoke contra Carmen y Rubén. Antes de eso, el guardaespaldas le pidió a la presentadora decir unas palabras a su chica.

"Quería decirle que es el amor de mi vida", comenzó Rubén, con la mano de su novia agarrada suavemente. "¿Quieres casarte conmigo?", le preguntó. Los compañeros festejaron el amor de la pareja, que estaba llorando.

Luján interrumpió: "Todavía no ha dicho si se casa". Tras ello, Carmen respondió afirmativamente la propuesta de matrimonio de Rubén. "No me lo esperaba porque siempre me decía que dentro de un año", confesó la joven. "Tengo clarísimo que es el amor de mi vida".