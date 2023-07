La estrategia se adueña de la villa de '¡Vaya vacaciones!' en la expulsión: "Es lícito"

Aguasantas Vilches boicoteó a su equipo durante la prueba de la noche en ¡Vaya vacaciones!, durante el programa emitido la noche del jueves. Ella declaró haberlo hecho "por estrategia", por lo que los beneficiados se comprometieron a lo mismo.

El objetivo de la noche era enfrentar en la prueba final a Javier Tudela y Makoke contra Rubén Shan y Carmen Pina, ya que el resto de la casa los quería fuera del programa. "Es lícito", aseguró Javi, aunque estaba molesto por el complot de sus compañeros.

Rubén y Javi empataron en las nominaciones con cuatro votos cada uno. Al empate también se sumó Aguasantas, aunque fue salvada por Cristina Porta y Jorge. "Nos guiamos mucho por la estrategia y poco por el corazón", criticó Álex que también votó estratégicamente.

Finalmente, la pareja que no continuó su experiencia en el reality presentado por Luján Argüelles fue la de Rubén y Carmen, que perdieron en la prueba física que determinaría a la tercera pareja expulsada.

Marta Peñate se mostró afectada por la partida de la pareja. "Creo que son buena gente", aseguró la periodista. "En ese momento no me quedaba otra, pero no les hubiera nominado", confesó entre lágrimas.