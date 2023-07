El curioso dato desvelado por Richard Pena, la voz en 'off' de 'First Dates', sobre la nueva forma de estar en pareja

"¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?". Se preguntó este jueves, como hace cada noche, Richard Pena, el intérprete que pone la voz en off en la introducción de First Dates.

El actor suele destacar datos curiosos antes de presentar a las parejas del día, y en esta ocasión comentó que "en el Reino Unido se está extendiendo cada vez más las parejas LAT".

"Es decir, Living Apart Together", explicó. "En español, parejas que son pareja, pero que cada uno vive en su casa. No tienen intención de convivir y así les va bien", añadió.

Además, el barcelonés que ese tipo de parejas "van turnando el tiempo de convivencia en ambas casas. Cuando quieren estar solos, pues también tienen esa opción".

"Esta noche vienen a First Dates solteros que dormirán cada uno en su casa", señaló Pena antes de presentar a algunos de los comensales que acudieron al restaurante de Cuatro en busca del amor.