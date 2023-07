Álex Zacharías y Cristina Porta pasan su primera noche de amor en '¡Vaya vacaciones!': "No sé para qué lo cuentas"

La atracción entre Álex Zacharías y Cristina Porta fue evidente desde el primer programa de ¡Vaya vacaciones!, donde ambos confesaron que el otro le gustaba.

A pesar de haber pasado por varios baches, la nueva pareja pasó su primera noche de amor durante el programa emitido la noche del jueves en Telecinco. "¿Te atreverías a dormir conmigo?", le propuso Álex a Cristina durante el juego de 'verdad o atrevimiento'.

Porta respondió afirmativamente y durmieron juntos. Eso sí, Jorge, el compañero de ella en el concurso, se mostró molesto por el supuesto de que la pareja durmiera junto a él: "No voy a estar en la cama y vosotros haciendo la cucharita".

Álex y Cristina se besaron en la cama, aunque no llegaron a más bajo el edredón, según ella: "No hemos hecho nada que no hayamos hecho en la piscina".

Sin embargo, el idilio de la pareja duró poco. Zacharías le confirmó a Tony Spina que se habían besado. "Me ha dicho que no cuente nada", le confesó a su compañero. Justo eso le reprochó Cris, que se molestó: "No sé para qué lo cuentas".