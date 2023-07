Carmen y Rubén se pelean por jugar a 'besar, casar y matar' en '¡Vaya vacaciones!': "Te he pedido permiso"

Carmen Pina y Rubén Shan son una de las parejas que más está dando de qué hablar entre los concursantes de ¡Vaya vacaciones! Ellos se consideran "una pareja tradicional", aunque durante la noche del jueves, sus compañeros no lo vieron igual.

Marta Peñate incitó al grupo a jugar a 'casar, besar, matar', un juego donde tendrían que elegir con quién harían cada acto de entre los nombres propuestos por el resto de compañeros.

Carmen, que primero no quería jugar, acabó accediendo y la misma Marta fue quien propuso a tres hombres de la casa, entre los que no se encontraba su chico. "Me casaría con Javi, mataría a Álex y besaría a Tony".

Rubén reaccionó mal ante la respuesta de su novia, provocando que se fuera del grupo. "Yo te he pedido permiso", le reprochó a Carmen en la habitación a solas. "Te he dado libertad y ya está", continuó, asegurando que no estaba molesto, a pesar de tener la actitud contraria.

A la mañana siguiente, Luna criticó la actitud de la pareja. "Me parece machista de parte de los dos que tengáis que pedir permiso", les dijo. "Cada uno tiene unos valores", se defendió Rubén.