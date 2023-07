Tu horóscopo diario: viernes 21 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 21 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana se termina para ti con éxitos y realizaciones, tanto en tu trabajo como en tu vida íntima y asuntos personales, todo ello gracias a una excelente influencia de Júpiter que te abrirá las puertas de la suerte en muchos aspectos. Un pequeño oasis en medio de la batalla, junto a una estupenda sorpresa que te llegará.

Tauro

Hoy las cosas se te podrían torcer un poco, quizás no salgan como tú las esperabas, y lo peor es que te lo vas a tomar bastante mal y tu carácter bondadoso y dialogante se va a tornar más exigente y colérico, con el riesgo de que a lo mejor tú mismo te lo acabarías poniendo un poco peor. Trata de tomarte las cosas con calma.

Géminis

La suerte estará contigo en el día de hoy, tanto en el trabajo como en la vida íntima. La Luna y Júpiter formarán un excelente aspecto que te infundirá fortaleza y optimismo, así como la intuición necesaria para ver claramente el camino mejor y que más te conviene. Tendrás mucha suerte si tuvieras que hacer algún viaje.

Cáncer

El Sol está a punto de salir de tu signo, sin embargo, ilumina tu vida y tu destino para que al fin encuentres tu camino y la paz reine en tu corazón. Hoy podrás disfrutar de algunos momentos de plenitud y felicidad, por desgracias solo serán momentos porque tu carácter lunático impedirá que se estabilicen, pero vas a mejor.

Leo

Desde hace algún tiempo Venus transita por tu signo, en realidad ya está a punto de abandonarlo, pero a la gran suerte de que disfrutas en los asuntos mundanos y materiales se añadiría también un destino más afortunado para los asuntos del corazón y la vida íntima. Tú serías el gran favorito del destino en estos momentos.

Virgo

Suerte e inspiración dirigida a los asuntos materiales y el dinero. En realidad nada te podría agradar más, y no porque seas materialista sino porque esto te trae seguridad, que es algo muy necesario para ti en estos momentos. Hoy vas a tener un día muy favorable para tomar toda clase de iniciativas de carácter financiero.

Libra

Un fracaso en el trabajo o en los negocios te va a causar una enorme tristeza en estos momentos, al igual que una pérdida de dinero o de oportunidades. La causa ha sido, o será, que tomaste una decisión equivocada, aunque todo parecía indicar que era la correcta, pero solo ha sido un tropezón y ahora tienes que levantarte.

Escorpio

Siempre te gusta arriesgar y afrontar las situaciones más difíciles, pero en estos momentos te sentirás impulsado a actuar con mucha más prudencia o cautela. Últimamente, has conseguido cosas muy valiosas y no estás dispuesto a jugártelas, todo te lo pensarás un poco más y no vas a poner en juego ni tus éxitos ni tu felicidad.

Sagitario

Ayuda o protección del destino que siempre va a aparecer en tu vida cuando más lo necesites. Tú eres de aquellos que pueden sufrir alguna derrota, pero que siempre acaban ganando la guerra. Hoy mismo vas a tener una clara experiencia de este tipo de situaciones imponiéndote sobre alguien que iba a causarte bastante daño.

Capricornio

Tienes fama de ser un signo tocado por las grandes dificultades y los caminos pedregosos, sin embargo, últimamente estás teniendo bastante suerte y la vida te está compensando de grandes y dolorosos sacrificios que tuviste que hacer desde hace ya algunos años. Esta tendencia continuará y recogerás todo lo que sembraste.

Acuario

Suerte en asuntos materiales y de dinero. Hoy podrías tener un día muy bueno si tienes que hacer algún negocio o alguna otra operación relacionada con las finanzas o el patrimonio. Como ves, tu vida tiene grandes altibajos, un día estás en lo más bajo, pero al día siguiente el destino te puede aupar súbitamente hasta la cumbre.

Piscis

Hoy te toca sufrir, al menos un poco. Tú eres todo corazón, pero te mueves entre lobos y escorpiones y deberías tener mucho cuidado porque lo que tú dices de forma inocente puede ser malinterpretado e incluso traerte mucha desgracia. Aprende a ser más cauto y no olvides nunca que todos tus actos tienen sus consecuencias.