Abascal pide el voto para Vox porque "apostar por Feijóo" es como "jugar a la ruleta rusa"

Edu Botella / EP

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pedido este jueves en Murcia que los electores respalden el próximo domingo a su formación porque es "el único partido que garantiza una alternativa". El líder político ha afirmado que apostar por el PP es como "jugar a la ruleta rusa" y ha señalado a la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo de ponerse "al lado" del "Gobierno de la pegatina morada", "el peor Gobierno de la historia". "Tiene un lío monumental", ha expresado.

Abascal ha dicho estar "preocupado" por el "despiste" que muestran los populares, porque "amenaza a la alternativa". "Apostar por Feijóo es abrir una cajita sorpresa, es jugar a la ruleta rusa", ha afirmado, llamando a desconfiar del discurso del PP. El presidente de Vox ha afeado a los populares que quieran "derogar el 'sanchismo' pactando con Pedro Sánchez" y le ha reprochado que pidan su apoyo a los votantes de Podemos y de Vox y tiendan la mano a fuerzas como PRC, Coalición Canaria y PNV, formación a la que ha acusado de ser "ladrones de guante blanco" que "han chantajeado a la política española".

"El PP es un misterio", ha añadido el líder de Vox, en referencia a los dispares resultados de las negociaciones autonómicas entre ambas formaciones. Los partidos de Abascal y Feijóo han sellado acuerdos para facilitar investiduras de presidentes populares en la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura. Sin embargo, las conversaciones han sido por el momento escasas e infructuosas en Murcia y en Aragón.

"En unos sitios, porque desobedecen a Génova o no sé por qué, pactan con nosotros de manera responsable y en Murcia, no", ha recordado Abascal, que ha reiterado que su formación tiene "la mano tendida", pero no va a "regalar" la confianza que los murcianos les han otorgado. "Fernando, nosotros respetamos a tus electores; te pedimos que tú nos respetes a nosotros, tú y el PP", ha pedido dirigiéndose directamente al presidente murciano en funciones.

"Las urnas se van a seguir llenando el 23 de julio de votos a Vox", ha augurado, señalando que ese respaldo son apoyos "de rebeldía" para lograr "un cambio de rumbo". "Estamos a punto de largar al Gobierno que llegó cabalgando sobre la mentira", ha vaticinado, desacreditando las encuestas que, a su juicio, tratan de "dirigir el voto". "Están intentando desalentarnos y están mintiendo", ha recalcado.

Además, Abascal se ha mostrado satisfecho de haber podido debatir con los candidatos de PSOE y Sumar, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. "Una hacía de dóberman y al otro le faltó vestirse de monaguillo", ha ironizado, añadiendo que no sabe si el PP no participó para evitar comparecer con Vox o para no "visibilizar que son incapaces de discutir con el PSOE".

El líder de Vox también ha defendido la línea ideológica de su partido y ha asegurado querer cambiar "muchas cosas" de la Constitución, pero "de acuerdo a los procedimientos". "Somos gente de orden que respeta la ley", ha justificado, al tiempo que se ha comprometido a realizar "referéndums" para preguntarle a la ciudadanía por políticas migratorias, financiación de partidos políticos y leyes medioambientales y de género, entre otras materias.