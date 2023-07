Feijóo, en la recta final de la campaña: "Jamás voy a engañar a los españoles; si lo hago, echadme del Gobierno y del PP"

El candidato popular ha cerrado su antepenúltimo mitin de campaña haciendo frente a una de las principales polémicas que han marcado las dos últimas semanas. Ante las mutuas acusaciones de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez sobre quién ha mentido más, el líder de la oposición se ha presentado como un "presidente en el que confiar" y ha empeñado su palabra a que "jamás" mentirá a los españoles: "Si os miento, no solo os pido que me echéis del gobierno, también de mi partido; votemos para que la confianza se imponga al incumplimiento, para que la democracia salga reforzada ante tanta vileza", ha lanzado ante unos 5.000 militantes que se han reunido en la tarde del jueves en Madrid.

Una vez ha hecho un repaso de todas las "mentiras" de Sánchez durante esta legislatura -ya sea "diciendo que la verdad es lo que publica el CIS, que la economía va como una moto u ofreciendo datos maquillados de empleo"-, Feijóo se ha lanzado a pedir el voto masivo. "Todos caben en la papeleta del PP".

"En este partido caben los decepcionados con este gobierno, los que más allá de sus ideologías quieren eficacia y responsabilidad, quienes se sienten más cercanos a los valores de la Constitución de quienes están en contra o de los que quieren un gobierno que funcione". Y esta vez, a diferencia de los mítines anteriores, el líder popular se ha dirigido a "aquellos que acamparon en Sol el 15-M, porque a la mayoría los acaban de echar de su partido".

"Aquellos que se metieron en las tiendas de campaña para mostrarse indignados contra el gobierno del PSOE, nosotros estábamos en la oposición, gobernaron con el PSOE y el PSOE les engañó dinamitándolos por dentro. Ahora resulta que nuestros amigos Echenique, Montero, y al que quería ser presidente de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, los han echado de su partido, los han echado de sus listas, se avergüenzan de ellos. A esos indignados les pedimos el voto", ha exclamado.

Con todo, Feijóo ha prometido que de ser elegido presidente llevará a cabo "un cambio cordial y sensato" que no perjudicaría "ni al PSOE". "A final el PSOE nos deberá una porque podrán mejorar su partido y volver a ser un partido de estado", ha concluido en un mitin junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, en el que ha expuesto los motivos para "ganar" a Pedro Sánchez. "No hay una sola institución que no haya invadido; ha hecho el mayor retroceso con el solo sí es sí; ha pisoteado la imagen internacional de España y le ha dado el beso de la vergüenza a Delcy Rodríguez, la persona que no estaba autorizada de entrar en la UE"; el sanchismo ha desprotegido el estado derogando la sedición, ha despenalizado la corrupción y ha intentado cambiar las leyes del bloque constitucional".

Feijóo ha desprendido primero un chute de energía ante los suyos para después, pedirles que rebajen las expectativas. Tras recordar sus cuatro mayorías absolutas como candidato de Galicia, y reivindicar que se está ante "las últimas sacudidas desesperadas del sanchismo y a un paso del cambio", el candidato popular ha pedido a los militantes y dirigentes del PP que "no se confíen". Y es que "Sánchez no juega a ganar sino a que quien gane o gobierne".