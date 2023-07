Sánchez da por muerto el "centro-derecha" y proclama la "centralidad" del PSOE para tratar de lograr la remontada

El PSOE apura las últimas horas de campaña para tratar de lograr la tan ansiada remontada, que ve más cerca que nunca. Pedro Sánchez sigue mostrándose absolutamente convencido de que ganará las elecciones generales del próximo domingo. En sus planes entra que el último empujón lo den los indecisos, a los que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección lleva días apelando. Este jueves lo ha vuelto a hacer, aunque con un nuevo giro: ha reivindicado que el PP "ya no es centro-derecha" y que el PSOE es ahora el partido que ocupa la "centralidad".

El presidente ha vuelto a criticar los nombramientos como presidentes de las cámaras autonómicas de "negacionistas de la violencia machista o del cambio climático". "Habrá quien diga que es Vox, pero también el PP", ha asegurado, en línea con el discurso socialista de disparar a los de Santiago Abascal pero también implicando a los de Alberto Núñez Feijóo para no provocar que los 'populares' atraigan al voto útil como pasó en Andalucía hace un año. En este punto, ha opinado que España "ya no tiene un centro-derecha, sino una derecha dura y una ultraderecha". Por eso, ha reivindicado que la "centralidad del sistema político" está en el PSOE, que da "la garantía de que podemos seguir avanzando otros cuatro años".

Pero el jefe del Ejecutivo ha ido más allá al asegurar que los socialistas son "los únicos" que tienen un proyecto de país. Así, ha relatado algunas de las promesas electorales que hizo en 2019 y que el Gobierno de coalición ha ejecutado, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional al 60% del salario medio -que ahora pretende blindar por ley- o la revalorización de las pensiones conforme al IPC, una de las polémicas que ha echado en cara a Feijóo, "que no le dice la verdad ni al médico". Asimismo, ha hecho un repaso de algunas de las 200 leyes aprobadas por el Gobierno, como la ley de cambio climático o de muerte digna, para volver a hacer un llamamiento al voto de las mujeres y de los jóvenes.

Sánchez ha dicho que ganará las elecciones "por ellos" y porque España "ama los avances, no los retrocesos" que, a su juicio, suponen los pactos entre PP y Vox en autonomías y ayuntamientos. Además de su ya famoso "túnel tenebroso", también ha repetido que no puede haber un "intercambio impúdico entre derechos y sillones". "Derechos que no son de Vox, que son vuestros", ha lanzado ante un auditorio repleto -4.000 personas han asistido, según los organizadores- en Lugo, una provincia clave para arañar diputados que pueden ser claves el 23 de julio.

"Es imposible que responda a la montaña de mentiras"

El candidato socialista a la reelección, al que las últimas encuestas publicadas -no se pueden publicar desde el martes- le siguen augurando un complicado escenario en segunda posición y lejos de los 'populares', ha insistido en que el PP llega "absolutamente desfondado" al final de campaña -termina este viernes- y los socialistas, "en la remontada". Además, se ha mostrado especialmente duro contra su oponente, el líder de la oposición. En su alocución, ha lamentado que Feijóo no acudiera al debate a cuatro celebrado el miércoles por RTVE porque los debates "son necesarios". Ha tildado la ausencia de "una falta de respeto a los ciudadanos y a la democracia española y a los votantes que no saben si votarán al PP".

En este sentido, ha asegurado que el candidato del PP no fue porque "es imposible responder a la montaña de mentiras que lleva años, y especialmente estas semanas, vertiendo". Así, ha dicho que perdió por incomparecencia. "Si en el fútbol un equipo no comparece, el árbitro le da la victoria al otro equipo por 3-0. En baloncesto, 20-0", ha lanzado antes de declarar que Feijóo "perdió estrepitosamente sin abrir la boca". "Después de ayer lo tengo aún más claro: el 23 de julio vamos a ganar las elecciones", ha concluido.