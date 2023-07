Muere Concha García, la mujer que triunfó en redes con 93 años por su talento pintando en Paint

En la misma cuenta en la que Cocha García Zaera se hizo famosa, sus familiares han dado la peor de las noticias. La artista de 93 años, conocida por su gran talento para usar Paint falleció en la mañana del 20 de julio.

"Concha García Zaera más conocida por todos vosotros /as como 'La abuela del Paint' ha fallecido hoy día 20 de julio de 2023. Sus hijas e hijo y nietas y nietos y biznieto os queremos agradecer de corazón todo el amor que ha recibido estos años por todos vosotros/as. Siempre estará en nuestros corazones", se podía leer en la publicación que han subido a su cuenta de Instagram.

Para homenajear a la artista, su familia ha compartido una bonita ilustración de tres corazones en blanco sobre un fondo negro: "Como podéis observar, hemos intentado estar a su nivel con estos corazones, pero el Paint era cosa suya".

La mujer se hizo viral gracias a su talento para dibujar con el ordenador. Y es que, debido a la enfermedad de su marido, tuvo que cambiar los oleos por el ratón y, desde entonces, no había parado. Bodegones, paisajes e incluso una colaboración con Disney España para promocional la película de Mary Poppins, no había reto al que no se atreviese.

De hecho, contaba con más de 315.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Todos ellos han querido despedirse de la artista. Desde personas del panorama musical como Amaia o miles de personas anónimas que ha mandado sus mejores mensajes a la familia.