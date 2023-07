Ana Rosa Quintana, ante su marcha de las mañanas de Telecinco: "No me han dejado cumplir los 20 años de 'AR', yo quería"

Después de casi dos décadas al frente del programa matinal de Telecinco, Ana Rosa Quintana ha decidido dar un paso a un lado para centrarse en el espacio de las tardes de la cadena. El nuevo espacio, TardeAR, comenzará su emisión a partir de septiembre.

Este jueves, En boca de todos ha podido hablar en directo con Ana Rosa para conocer de primera mano cómo afronta el final de El programa de Ana Rosa: "No me han dejado cumplir los 20 años de AR, pero yo tenía intención de cumplirlos".

Diego Losada, además, ha querido saber cómo será el cambio de horario para la presentadora, que ha apuntado: "Yo creo que mi vida va a ser un poquito mejor. Levantarse a las 5:30 horas es un poquito duro. Yo creo que voy a poder ir al gimnasio por las mañanas, ir al banco... Podré hacer cosas normales que hace la gente normal. Mis hijos ya han cumplido 18 años y nunca he podido llevarlos al colegio".

"No es lo mismo levantarse a las 5:30 horas que a las 7:00 horas. No puedo ir nunca al cine, al teatro o hacer una cena con amigos porque soy como Cenicienta. Si tuviera la suerte que tiene Yolanda Díaz, que duerme dos horas... Yo necesito dormir siete", ha agregado la presentadora.

"Ahora, planchar, no plancho. No sé planchar. Se me da fatal. Mi marido plancha fenomenal, pero yo plancho fatal", ha asegurado Ana Rosa Quintana.