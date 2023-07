Dos primos, a punto de hacer 'match' en 'First Dates': "Cuanto más primo..."

En First Dates casi todo es posible, incluido encontrarse con un familiar, tal como les pasó a Carmen y José, dos personas gitanas que se sintieron a gusto en su cita hasta que descubrieron que tienen muchos familiares en común.

Carmen es una "gitana moderna" y no quiere entrar en una familia que no lo sea, y además, odia ser la comidilla y dar que hablar, lo que no ha ayudado, a sus 20 años, a encontrar pareja. Se sentó en la mesa con José María, que se define como alguien sensible, "cagao, un llorica".

Ella es de Alicante y el de Benidorm, pero el nexo de unión lo encontraron en la localidad de Mutxamel. Ambos habían congeniado, pero ninguno sabía que el otro era gitano, hasta que descubrieron que José tiene un primo hermano se llamaba Vicente Moreno... "Es de mi familia", caía en la cuenta Carmen, que empezaba a hilar los lazos familiares de uno y otra.

José se lo tomaba con algo más de humor, con el típico "cuanto más primo, más me arrimo", pero para Carmen era un no inmediato. "Me da pereza, el hecho de meterme con una familia que pueda ser cerrada... ¿tú sabes lo que va a ser el chisme?", reflexionaba.

Al final, ambos coincidían en que a pesar de haber estado a gusto en la cita, era mejor no seguir conociéndose.