Feijóo ironiza con haber sido el "más citado" del debate pese a su ausencia y replica a Sánchez si se avergüenza de ERC y Bildu

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado al debate de la pasada noche entre los principales candidatos nacionales del PSOE, Vox y Sumar, al que el popular no acudió por la ausencia de los socios parlamentarios de Sánchez: ERC, Bildu y PNV. Feijóo, que atendió al debate como cualquier telespectador, ha ironizado con que fue "el más citado" por Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal pese a su ausencia en plató. Lo que para el principal líder de la oposición y favorito en la mayoría de encuestas acredita que fue un debate de "tres partidos políticos cuyos objetivos no era ganar las elecciones".

Asimismo, en una entrevista con RNE, el candidato popular ha replicado a una de las principales acusaciones que le hizo el presidente socialista en reiteradas ocasiones. Pedro Sánchez aseguró la pasada noche que Feijóo se había ausentado por la "vergüenza" de posar junto a Santiago Abascal. Ante esto, el popular ha respondido que quizá fue "Sánchez el que no quiso debatir con Junqueras, con Otegi o los de Puigdemont". Es decir, con los socios parlamentarios del socialista, que no entraban dentro del formato del debate.

Feijóo ha vuelto a explicar que le pareció "injusto" que hubiera un debate sin estas fuerzas parlamentarias que han sido claves para la actual legislatura. Aun así, se ha abierto a "regular por ley los debates" y "ver otras modalidades del debate", como es el caso del formato a siete candidatos que tanto ha defendido el popular. "Me gustaría que la RTVE tuviera una dirección mas consensuada y no tan tortuosa; ahora hay una situación alegal que no comparto", ha añadido.

Por otro lado, Feijóo se ha mostrado como un candidato fiable, más allá de poder cometer "inexactitudes o decir una décima que no sea exacta", frente a un presidente que "miente" a todos los españoles. "Que un presidente y candidato base su campaña electoral en acreditar que no ha mentido acredita la dificultad que tiene de solvencia y credibilidad; oír hablar a Sánchez de mentiras es como oír a Otegi hablar de respeto a las victimas".

Durante la entrevista en la radio pública, Feijóo ha defendido la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas, una de sus grandes promesas para los 100 primeros días de gobierno pese a que el Banco de España ya haya advertido de que no es eficaz. El candidato popular ha explicado que él propone una bajada temporal que se complementaría con la que ya existe en otros productos de la cesta de la compra. Además, le resulta eficaz frente al "absurdo" cheque de los 200 euros, los descuentos para ir al cine con independencia de la renta así como los descuentos universales en el interrail a todos los jóvenes.