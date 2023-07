Marta Castro y Rodri Fuertes, pareja oficial después de dar un importante paso en su relación

Rodri Fuertes Puch y Marta Castro son la definición perfecta de 'la pareja del verano'. Hace poco más de una semana, la ex de Fonsi Nieto y el ex de Adara Molinero disfrutaron de unas vacaciones por las costas de Ibiza. Ahora, han decidido dar un paso más a su relación y acudir a su primer evento público juntos.

Que Fuertes y Castro acudieran juntos al preestreno de la película Barbie y se dejasen ver juntos entre otros rostros de influencers ha hecho que la relación sea más que oficial. Aunque no hayan querido posar para la prensa, la pareja ha subido una foto a Instagram donde se dejan ver acaramelados.

Un Ken para una Barbie. Con un mural muy playero de fondo y bajo la temática propia de la famosa muñeca, a la que Marta hacía referencia con unos jeans rosas, los celebrities posaron muy felices para sus redes sociales. "Hi Barbie, hi Ken", tituló la publicación la ex del DJ.

Algunos rostros televisivos conocidos como Laura Matamoros o Alba Carrillo, con la que mantiene una estrecha relación al compartir ambas hijos con Fonsi Nieto, han comentado la foto admirando a los tortolitos.

Sin embargo, varios usuarios de Instagram han decidido hacer comparaciones con las edades del exconcursante de Gran Hermano y la instagramer. "Podría ser tu madre", es lo que postearon algunos en la foto, pero los seis años de diferencia que se llevan parecen no importarles mucho a la pareja.