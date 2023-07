El mensaje de Chabeli Navarro a Gabriela Guillén tras el comunicado de Bertín Osborne: "Yo tuve miedo"

Después del terremoto causado por la exclusiva de Chabeli Navarro en la que asegura que Bertín Osborne le convenció para abortar durante la relación que tuvieron hace unos años, la ex de MyHyV se ha dirigido a Gabriela Guillén, que está embarazada actualmente del artista.

"Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui", cuenta en Lecturas. En aquel entonces, asegura, se vio muy sola: "Me sentía juzgada y tuve miedo". por eso, quiere mandarle un mensaje a la joven colombiana. "Si hubiera tenido un poco de apoyo, yo habría seguido adelante. Me faltó ese apoyo y desde aquí quiero apoyar a Gabriela, que tire para adelante", asegura Chabeli.

Además, admite que ha estado tentada de llamar a Gabi, aunque finalmente no lo ha hecho. "Por supuesto, pero también siento que, después de las primeras palabras de Bertín, cuando dijo que no era un bebé deseado y que había sido un accidente, creo que lo mismo intentan manipularla y él la líe para que diga lo que él quiera que diga. Creo que ella va a estar manipulada por Bertín ahora".

Se siente "sola"

Por su parte, Gabriela Guillén se ha pronunciado por primera vez sobre su embarazo para abrir la portada de la revista Diez Minutos de este miércoles. "Me siento sola", ha dicho la modelo tras las declaraciones de Bertín Osborne en las que el cantante habría asegurado que se haría cargo del niño, pero que era no deseado.

Como así ha insistido, no ha contado con el apoyo de su familia del intérprete. De hecho, ha querido destacar lo "cansada" que se encuentra. Esta no es la primera vez que Guillén ha dejado clara la situación que vive desde que se diera a conocer su embarazo.

Comunicado

Aunque Osborne no ha querido hacer declaraciones de forma directa sobre la exclusiva de Chabeli, el equipo de abogados del cantante ha lanzado un comunicado del que se han hecho eco programas como Así es la vida.

"Nuestro cliente, Don Norberto Bertín Osborne ha encomendado a este despacho profesional el inicio de las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas de Doña María Isabel Navarro Márquez en una revista de gran difusión", reza el comunicado.

"En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder y que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por Doña María Isabel Navarro Márquez y solicitamos la reparación de los graves prejuicios que estas afirmaciones están causando a Don Norberto Bertín Osborne", prosigue.

Por último, el comunicado concluye: "Don Norberto lamenta profundamente que, al hilo de la noticia de un reciente embarazo, alguien quiera sacar provecho en su propio beneficio".