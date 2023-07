La discoteca Spook durante la Ruta del Bakalao: desde Antonio Banderas hasta dos cocodrilos por la sala

Si Barraca fue la primera discoteca de la Ruta del Bakalao, Spook fue una de las más emblemáticas junto a ella. Félix Gabaldón, su fundador, narró en Pongamos que hablo de la historia de los cocodrilos del local.

"Fuimos a Egipto y yo estaba empeñado en traerme cocodrilos", comenzó a narrar el empresario. "Vendían dos pequeñitos y nos los trajimos", dijo haciendo hincapié en el tamaño inicial de las criaturas.

La problemática llegó cuando los animales crecieron, pero, como buen emprendedor, tuvo una idea: "Les hicimos un espacio con agua calentita en Spook, donde estuvieron un año y pico".

Todo eran risas, hasta que un día Gabaldón no se rio tanto. "Los cogíamos porque nos creíamos Tarzán, hasta que uno me dio un bocado en el dedo y se me veía hasta el hueso", recordó.

A la visita de los cocodrilos se le sumó la de grandes estrellas como Annie Lenox, Jim Kerr, Robert Smith", como recordó Cristina Tárrega. "Antonio Banderas vino y cuando le acerqué a su hotel me pidió regresar a la discoteca porque ya no podía meterse en la cama", aseguró el fundador.

"Por aquí han pasado todos los artsitas, como Pedro Almodóvar o Carmen Maura", enumeró Félix. "La gente moría por aquel movimiento", exclamó la presentadora de La vida sin filtros.