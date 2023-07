Tu horóscopo diario: jueves 20 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 20 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy disfrutarás de un día especialmente feliz y afortunado en tus asuntos más íntimos y personales, también te irán las cosas bien en el terreno laboral y las cosas materiales, pero lo más importante es que una gran ilusión se te va a hacer realidad en tu vida íntima y familiar, algo que no te esperas, pero sí deseas y mucho.

Tauro

No dejes que los pensamientos negativos o los prejuicios te estropeen o te amarguen un día que, en líneas generales, te va a salir bastante bien. Sin embargo, es posible que te veas obligado a hacer algo que no te agrada o toma una decisión que a ti te favorecerá, pero quizás perjudique a algún otro. Tan solo es el trabajo.

Géminis

Un viaje se te podría complicar o encontrarte imprevistos que te van a causar problemas. Por fortuna, tú sabes salir de todas e improvisas mejor que nadie, pero a pesar de todo hoy las cosas no van a ser fáciles y el escenario tampoco será el habitual. Es un día que al final terminará bien, pero que va a ser toda una aventura.

Cáncer

La amistad, el amor y el cariño son tus mayores recompensas y aunque muchas veces creas que se han ido tus seres queridos siempre están ahí porque ellos saben ver en ti aquello que tú mismo no sueles llegar a ver, todas esas cosas maravillosas que tienes detrás de ese carácter lunático, histérico y a veces inaguantable.

Leo

Tienes mucha suerte, pero también eres muy audaz y valiente y por ello hoy te enfrentarás con éxito a situaciones de una gran incertidumbre, pero muy pocas cosas te asustan y sin pensártelo dos veces vas a tirar por el camino que tú crees mejor y vas a acertar de lleno. Hoy vas a dar una lección a las personas que te rodean.

Virgo

Hoy un magnífico influjo de Neptuno va a sacar lo mejor de ti. Es mucho y muy bueno lo que escondes en tu interior tras esa coraza externa poco agradable que te sueles poner siempre, pero la magia de Neptuno hará que hoy lo vean las personas que te rodean, sobre todo que se den cuenta de que tienes un gran corazón.

Libra

En la primera mitad del día vas a tener mucha tristeza emocional unida a un gran agotamiento físico, sin embargo, todo va a cambiar radicalmente en la segunda, que será mucho más feliz en lo personal y exitosa en los asuntos mundanos. Te espera una sorpresa muy positiva en tu vida íntima que te levantará el ánimo.

Escorpio

Aunque las cosas te vayan muy bien, o tú así lo creas, sin embargo, no debes relajarte, no te duermas en los laureles porque tus enemigos no se duermen y solo están esperando un momento de flaqueza para caer sobre ti. Tú no los ves, pero ellos están ahí y si te relajas demasiado muy pronto los vas a poder ver en acción.

Sagitario

Si tienes que enfrentarte a un gran desengaño no te fijes en todo lo que has perdido o el dolor que te ha causado, piensa que el destino te ha quitado algo que no era bueno para ti. A veces la suerte actúa al revés de lo que esperaríamos y nos aparta a los enemigos que se disfrazan de amigos. Lo que pasa siempre es bueno.

Capricornio

Vas a vivir una situación de bloqueo, aunque quieras actuar o tomar decisiones no vas a poder y tendrás que someterte a la voluntad de otros. Pero es ahí donde estará tu mayor suerte, ya que si pudieras actuar te equivocarías con seguridad y luego las consecuencias serían mucho mayores. Deja las cosas como están.

Acuario

Debes salir de tu rico mundo interior y mirar más hacia el exterior, porque mientras tú estás metido en tus asuntos y sin hacer ningún mal a nadie, otros están conspirando contra ti de una forma u otra. Tienes mucha gente que te envidia aunque te sea casi imposible creerlo y cualquier día te podrían dar un gran disgusto.

Piscis

Hoy te dejarás llevar por la tristeza y la melancolía, hay momentos en que no puedes evitarlo y hoy va a ser uno de ellos. Tu corazón está lleno de amor y, sin embargo, muchas veces tan solo recibes bofetadas del destino como único premio. Es uno de esos días en los que necesitas lamerte las heridas y buscar paz y amor.