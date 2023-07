Ana María Aldón se sincera sobre su experiencia tras "seis años tomando antidepresivos"

Después de la tormenta viene la calma. Y, si no, que se lo digan a Ana María Aldón. La diseñadora atraviesa un buen momento después de que el pasado año, durante su crisis y posterior ruptura con José Ortega Cano, perdiera la ilusión. Ella misma lo ha contado este miércoles.

Aldón ha lanzado un mensaje de concienciación sobre la depresión tras haber pasado "seis años tomando antidepresivos". La exconcursante de Supervivientes se siente ahora con fuerzas de hablar de un tema que sigue siendo tabú entre muchas personas. Pasó por un periodo de profunda tristeza el año pasado, pero afirma que se puede salir de ahí.

"Hace un año estaba muy mal, lo que es la cabeza, el poder de la mente. Los problemas te superan y decías 'no quería más'... llegas a pensar 'no me merezco más", ha explicado, aclarando que es importante hablar de las emociones y apoyarse en los seres queridos, aunque estos, a veces, no sepan cómo gestionar ciertos problemas.

"A todas las personas que están alrededor, que quieren ayudarnos, a veces puedes contar el problema y otras no, ni dejarlo caer lo más mínimo porque se convierte en un problema social, como es mi caso", ha dicho.

"Quién puede, con alguna persona con quien quiere tenderte la mano, aunque a veces no saben, porque creen que quieres que te den la solución. Desahogarme es lo que me habría hecho falta, hablarlo con más naturalidad... pero no ha podido ser en mi caso", ha añadido.

Estas declaraciones llegan después de que los rumores de infidelidad de su actuar novio, Eladio, asaltaran su estabilidad. Un hecho que ambos ya han superado, tal y como dejaron ver en sus últimas publicaciones.

"Desahogarme es lo que me habría hecho falta, hablarlo con más naturalidad; pero no ha podido ser en mi caso"

"Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir…", escribió en un post Aldón.

La excolaboradora de Viva la vida se separó definitivamente de Ortega Cano hace seis meses y alegó como una de las razones de esta decisión que Ortega Cano no la tenía en el lugar que merecía: "Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo (...) Tengo la necesidad de hablar claramente y lo puedo hacer. Espero que algún momento sea mi etapa. Espero que llegue el momento en el que salgamos y disfrutemos".