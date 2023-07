Terelu Campos: quiénes son sus amigos más íntimos y menos conocidos

La periodista ha puesto rumbo a Miami para grabar junto con un elegido grupo de colaboradores del finiquitado Sálvame, un docureality que emitirá la plataforma Netflix.

Terelu Campos ha reunido a sus mejores amigos -esos que no salen en la televisión ni en los platós- en un bar del madrileño barrio de Chamberí de su confianza para decir adiós y emprender la aventura americana: buscar trabajo en la ciudad, ya que el fin de Sálvame la ha dejado en el paro.

El lugar de la despedida ha sido El Doble, una cervecería conocida por que es frecuentada por muchos famosos como Froilán, Los Gemeliers, el chef Jordi Cruz..., como atestiguan las fotos que cuelgan de sus paredes.

Y la hija de María Teresa Campos, familiar donde las haya, no podía cruzar el Atlántico sin despedirse, por una parte, de sus amigas más queridas y menos públicas. Paloma y su marido Daniel, por una parte. "Mi Palo forma parte de mi día día. Es mi bastón, mi apoyo diario, mi consuelo. Ella y mi Dani, que es su marido. Doy gracias a Dios todos los días por tenerlos a mi lado siempre".

No menos emotiva es con su otra best friend, Concha, también presente en el bar. "Eres mi energía, mi estabilidad, mi amor incondicional, vaya mi vida. Te quiero infinito. Cuánto bien me haces cada vez que estamos juntas. ¡Y cuento las horas y los días para volver a estarlo!".

También tiene palabras para ellos, sus amigos, como Jesús, el dueño de El Doble. "Cuando todo parece que está muy negro llega un buen amigo al que quiero mucho. Jesús y da luz a mi vida y en mi sitio favorito. Gracias por quererme y cuidarme", ha escrito en su Instagram recientemente.

Y no se olvida de Juanma, de la marisquería Estimar "por haber hecho lo imposible por poder estar aquí esta noche".