Ciudad Lineal instalará en septiembre los parquímetros prometidos desde abril

"Si mueves el coche por la mañana, hasta las siete de la tarde no encuentras hueco. Esta es una zona de oficinas, así que en horario laboral aparcar es misión imposible". Juan es solo uno de los miles de vecinos de San Juan Bautista que cada día dan vueltas y vueltas con su vehículo para encontrar un sitio. Lo mismo sucede en Concepción, Pueblo Nuevo o Atalaya, barrios de Ciudad Lineal que a principio de este año votaron a favor de la implantación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Los parquímetros se iban a instalar el pasado abril, pero su llegada va a retrasarse hasta septiembre, según confirman a 20minutos fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Los residentes en estos barrios de la mitad-este de la capital enmendaron en enero su decisión de votar en contra del SER, justo un año antes. Fue cuando en las zonas colindantes de las Ventas, Quintana y San Pascual empezó a regularse el estacionamiento con zonas azules y verdes, lo que produjo un 'efecto frontera'. Es decir, los conductores que anteriormente aparcaban en esos ámbitos asaltaron sus calles por estar exentas de pago. Si ya encontrar plaza era un reto, con los nuevos forasteros se volvió un auténtico quebradero de cabeza.

"Yo vivo en la Almudena, cerca de la estación, donde mucha gente deja el coche y coge el metro para ir a trabajar", explica Ana, de Pueblo Nuevo. Ella y su marido tienen dos vehículos, más una furgoneta de la empresa de él. "Enfrente de casa hay un parking público, pero siempre está hasta arriba. Hay gente que deja un coche y coge otro, solo para guardar el sitio. Todos los días tenemos problemas para aparcar", se queja, poco esperanzada por que el SER pueda resolverlo. A su juicio, "solo tienen afán recaudatorio, el verdadero problema es que con esto del carril bici, las terrazas Covid o el ensanchamiento de las aceras no hay plazas suficientes".

La votación favorable de los vecinos de estos barrios de Ciudad Lineal donde el área con aparcamiento para residentes no estaba operando supuso que se apruebe pintar 6.319 nuevas plazas, repartidas de la siguiente forma: en Atalaya, 132, en San Juan Bautista, 2.459; en Concepción, 2.568; y en Pueblo Nuevo, 1.160. No obstante, esta ampliación requería la modificación del contrato que el Ayuntamiento de Madrid firma con empresas privadas, "trámite burocrático que, como ocurre muchas veces, se ha demorado", explican fuentes municipales.

A la vuelta del verano, los parquímetros no solo llegarán a estos nuevos barrios de Ciudad Lineal, sino que también aterrizarán en Carabanchel. Concretamente, en las zonas más cercanas a Madrid Río, entre las calles de San Ambrosio, el paseo del Manzanares y el paseo de San Illán. Allí también se saturó el aparcamiento a partir de que se regulara el estacionamiento en Los Carmenes, vía pegada a San Ambrosio. En total, serán aproximadamente 490 plazas pintadas para residentes, aunque el número definitivo está aún por concretar.

División de opiniones en los barrios que ya tienen SER

En los barrios del Ciudad Lineal donde ya se regula el estacionamiento, como Ventas, Quintana o San Pascual, puede evaluarse su impacto. Hay opiniones de todos los colores. María Jesús, que vive en San Pascual, por ejemplo, está contenta "porque ahora es mucho más fácil encontrar sitio a cualquier hora". También reconoce que los no residentes, por contra, se han visto afectados. Es el caso de Pilar, de las Ventas, cuya familia es de fuera de Madrid y "ahora no pueden venir por el trastorno que supone [el SER]". "Ni decir lo que les está perjudicando a los comerciantes de la zona, que no existe ninguna fórmula para ellos", censura. "Si fuera por mí no habría puesto el SER".

Fernando, vecino de Colina, otro lugar donde opera el parquímetro, nunca se ha visto afectado porque tiene garaje. Aunque sí ha notado que ahora se puede aparcar "con facilidad". "Antes era un infierno", señala. En Ventas, en cambio, "toda la vida se ha podido aparcar de maravilla, pero al regular el estacionamiento al otro lado de la M-30, el barrio se empezó a llenar", relata Elisa. "Desde que nos pusieron el parquímetro hay más plazas libres, pero a partir de las 19.00 horas es difícil aparcar y ya a las 21.00 horas, olvídate".