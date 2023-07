Alba Carrillo estalla contra Bertín Osborne: "Es un hombre arcaico, que huele a troglodita, lo más rancio que se pueda ver"

Si hay una noticia que ha dado la vuelta a todo el país esa sin duda ha sido la del embarazo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Ya no solo por el hecho de la edad del cantante, sino por sus palabras al darse a conocer el hecho de que volverá a ser padre a los 69.

Por ello, no han sido pocos los comentarios que han suscitado. Desde la familia a personajes famosos, todos han dado su opinión al respecto. Y, en la mayoría de las ocasiones, ha sido una dura crítica. Prueba de ello ha sido resistentemente Alba Carrillo.

En su videopocast El salón de té, la modelo no se ha mordido la lengua para hablar de cómo es para ella el intérprete. "Yo ya advertí cómo era Bertín", ha comenzado con un semblante muy cabreado. "No me has sorprendido nada, esto era lo que yo esperaba de ti".

"Sé mucho de ti, pero siempre me lo he callado", ha asegurado Alba, explicando como Mediaset había protegido la figura del andaluz para no criticarle, "nos tenían capada la información Bertinera".

"Es un hombre arcaico, que huele a troglodita y que es lo más rancio que se puede ver", ha asegurado utilizando el capítulo del programa del cantante, Mi casa es la tuya, junto a su exmarido Feliciano López, como ejemplo perfecto.

"Quedaron como dos trogloditas y solo faltó sacársela para ver quién la tenía más grande. Patético en todo punto, les faltó llamar a unas pajaritas y sacarse un puro. ¡Tremendo, nefasto, tremebundo!", ha sentenciado destacando que dicho programa fue el menos visto de toda su temporada.

De hecho, Carillo se alegra de que, "por fin" Bertín Osborne esté en el foco de todas las miradas por su mala reacción ante el embarazo de la que fuera su pareja: "No hay que hacer nada más que sentarse y esperar, porque la vida te va poniendo las cosas muy claras y muy sencillas".

Si una cosa ha querido recalcar la modelo es lo "machista" que es Bertín y, por ello, recuerda el divorcio del cantante con Fabiola Martínez: "Las mujeres no queremos atraparos, las mujeres no vamos a por vosotros. Esta señora no ha tenido este hijo como un accidente. Todo lo que hablas, chico, de verdad, vete a tu casa, jubílate".

Finalmente, ha hablado sobre las críticas del intérprete ante los comentarios que ha recibido por parte de mujeres en los medios de comunicación: "Joder, ¿y de los hombres te esperas algo? ¡Ya está bien! Nosotras no somos las malas de la película, no somos las que llevamos la manzana y caéis en la tentación porque somos la serpiente. No, chaval".

"Con la edad que tienes, si no quieres, no te quedas embarazado ni tú ni ella. Ya tenemos edad controlar ese tipo de cosas. Que lo importante no es un embarazo son las ETS. Entonces, qué mensaje estamos mandando cuando un señor, que es más mayor que mi padre, va haciendo lo que le da la gana", ha finalizado muy cabreada.