Cristina Rodríguez, la estilista de 'Cámbiame' con siete nominaciones a los Goya que colabora en 'Así es la vida'

Cristina Rodríguez es una de las diseñadoras más mediáticas. La también estilista, actriz y presentadora de televisión triunfa tanto en el sector de la moda como en la pequeña pantalla.

La mayor parte de la carrera de la diseñadora ha enfocado la mayor parte de su carrera en la moda del cine y televisión. Tal ha sido el impacto de su trabajo que ha tenido siete nominaciones a los Premios Goya en la categoría de mejor diseño de vestuario.

Pero los inicios de la alicantina se remontan a cuando estudió diseño de moda en el IDEP de Barcelona, formándose más a través de un máster. Ya desde muy joven comenzó a diseñar para programas, series y películas.

Y lo hizo en los años 90, en pequeñas películas, pero se abrió paso gracias a Buñuel y la mesa del rey Salomón en 2001. Un año después, trabajó en 2002 en Carne de gallina.

Rodríguez continuó su carrera como estilista en filmes como El coche de pedales, Frío sol de invierno, El penalti más largo del mundo, Locos por el sexo, La sombra de nadie, Mentiras y gordas y Un buen hombre, entre otros.

'El cónsul de Sodoma', la primera nominación al Goya de Cristina Rodríguez

En 2009, la estilista consiguió su primera nominación a los Goya por mejor diseño de vestuario. Gracias a ello, Cristina Rodríguez destacó más en el sector, y fue nominada de nuevo en 2013 por 3 bodas de más. Un año después, la alicantina consiguió otra nominación gracias a la película Por un puñado de besos.

En 2016 volvió a estar nominada por las películas No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y Tarde para la ira. En 2021 volvió a quedarse a las puertas del Goya con Explota, explota y en 2022 con Malnazidos.

Entre otros trabajos de Cristina Rodríguez destacan los diseños que realizó para la miniserie Felipe y Letizia y las películas Maktub, Promoción fantasma, Tres 60 y Torrente 5, HIT y el programa Mask Singer: adivina quién canta, entre otros.

'Cámbiame', y 'Supermodelo', programas con Cristina Rodríguez

Cristina Rodríguez también ha trabajado en distintos programas de televisión. De hecho, su salto llegó al participar en los espacios Las mañanas de Cuatro y Supermodelo. En este último fue directora del profesorado de las dos primeras ediciones.

Por otro lado, ha colaborado en programas como Channel nº4, Lo que diga la rubia y Territorio Comanche, entre otros. Pero su fama llegó en 2015 con el programa Cámbiame, donde fue miembro del jurado junto a Pelayo Díaz y Natalia Ferviú.

De los especiales de este formato también se convirtió en presentadora, además de jurado, pues se puso al frente de Cámbiame premium, y también se la pudo ver en Cámbiame de noche. Gracias al impacto del programa, llegó a presentar las Campanadas en Telecinco.

En 2016, la estilista comenzó a colaborar con Sálvame, valorando los looks de los colaboradores del programa y de los protagonistas de la prensa rosa. Y un año después, se incorporó como jurado al espacio Me lo dices o me lo cantas.

Naomi Asensi y Cristina Rodríguez en 'Así es la vida'. Mediaset

Actualmente se la puede ver como colaboradora de Así es la vida, el programa presentado por Sandra Barneda en las tardes de verano de Teelecinco, donde comenta la actualidad del corazón.

Cristina Rodríguez como actriz

Precisamente de algunas de las producciones donde ha trabajado como estilista, también lo ha hecho como actriz, como en las series Cuestión de sexo y Hospital Central y las películas Siete minutos, Explota Explota, 3 bodas de más, Ahora o nunca y Anacleto: Agente secreto.

Rodríguez también tiene una faceta como escritora, y escribió en 2008 Cómo no ser una hortera de bolera. También tiene un blog: La vida en Cris, en el que habla de moda, streetstyle, actores, artistas, cosas curiosas, marcas y tiendas, entre otros temas.