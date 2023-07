Bertín y Chabeli Navarro firmaron un contrato de confidencialidad cuando esta se quedó embarazada, según Aurelio Manzano

El embarazo de Gabriela Guillén sigue suponiendo un gran quebradero de cabeza para el padre del bebé, Bertín Osborne que, el pasado martes, se conocía que además de padre volverá a ser abuelo. Así, tío y sobrino se llevarán pocos meses de diferencia.

Sin embargo, este miércoles, Aurelio Manzano, colaborador de Espejo Público ha comentado las declaraciones de Chabeli Navarro acerca del cantante. Así, la mujer ha asegurado que Osborne la "convenció" para abortar cuando se enteró de que había quedado embarazada de él.

No obstante, Manzano ha recalcado, en exclusiva, que la situación no fue tal como Navarro la ha contado: "A mí me aseguran que en el momento en que Chabeli Navarro se queda embarazada se lo comunica a Bertín y firman un contrato de confidencialidad que duraba nueve meses. Él pretendía que esta noticia no se conociera hasta que el niño naciera para saber si realmente era su hijo"

"A mí me dicen que ella decide abortar y que, entonces, el contrato no tenía ningún sentido porque era en base a que el embarazo llegara al final. En esa época, al parecer, ella había terminado con un ex, pero la cosa no estaba acabada y por eso Bertín dudaba de su paternidad. Me extraña mucho que Chabeli no contase que había un contrato de por medio", ha agregado el colaborador del matinal de Antena 3, dejando a todos perplejos.

Asimismo, el resto de presentes en el plató han destacado que, en última instancia, la decisión de abortar o no la tiene la mujer, independientemente del deseo del supuesto padre.