Colonias para perros: "Les perfumamos pensando en los tutores, no es algo natural ni agradable para ellos"

En la búsqueda por proporcionar bienestar y atención a nuestros queridos animales de compañía, en el mercado van surgiendo diferentes opciones para que podamos cubrir y atender las necesidades de nuestros compañeros peludos. Una de estas son las colonias.

Estos productos se venden para diferentes mascotas, entre ellos, perros, gatos y hurones, no obstante, antes de comprarlos deberíamos plantearnos si es algo que nuestro compañero peludo necesita. En el caso de los perros, por ejemplo, debemos recordar que su olfato está muchísimo más desarrollado que el nuestro, siendo la forma que tienen de conocer el mundo e incluso de comunicarse con otros animales.

Es innegable que en algunas ocasiones nuestros perros pueden desprender un olor fuerte o desagradable, como por ejemplo cuando se mojan (de ahí la famosa expresión 'oler a perro mojado'), pero nunca debemos olvidar que se trata de algo natural y normal nuestros compañeros perrunos.

Pero entonces, ¿qué podemos hacer si nuestro perro desprende un olor fuerte o desagradable? ¿Por qué no se recomienda el uso de colonias? Su olfato, piel y la composición de las colonias, son los principales motivos.

Por qué debemos evitar el uso de colonias en perros

Como ya hemos dicho, debemos tener en cuenta que el olfato de un perro está muchísimo más desarrollado que el nuestro (siendo capaces de oler cambios químicos, como los que se producen con algunas enfermedades, por ejemplo), y que lo utilizan para relacionarse con el entorno y otros perros.

Si les echamos colonia, es muy posible que su olor les resulte demasiado fuerte y que incluso pueda llegar a dañar su sentido del olfato. Además, al tratarse de un olor tan intenso, podría incomodarles y dificultarles en su día a día, pudiendo fomentar cambios de comportamiento.

Raquel de Lanuza, peluquera canina y dueña de la peluquería canina Deja huella en Soto del Real, explica que el tema de las colonias es complejo. "Es evidente que no es algo natural para los perros y que puede no ser agradable, al igual que los baños", expresa. "Pero no considero que ocurra nada por un rato que el perro no huela a perro".

También hay perros que, conviviendo con otros, al llegar a casa, si huelen a colonia puede que se peleen

De la misma forma en la que debemos evitar bañar numerosas veces a nuestros perros y hacerlo solo cuando sea necesario, porque se haya ensuciado o porque se trate de su baño rutinario (tanto con nosotros, como con un experto en peluquería canina), el uso de colonias nunca debería ser excesivo.

De Lanuzo considera que utilizarlas o no en un perro depende más del animal en sí, ya que no todos los perros son iguales. "Tengo algún perro que, tras la sesión de peluquería le encanta rebozarse con lo que sea porque no le gusta la sensación de estar limpio", ejemplifica. "En estos casos, evito el uso de colonia".

"También hay perros que, conviviendo con otros, al llegar a casa, si huelen a colonia (o distinto) puede que se peleen o que se monten", añade la experta. "Son casos muy concretos pero puede ocurrir y, por supuesto, en estos escenarios evito el uso de olores".

Para la peluquera, utilizarlas responde a una necesidad por parte de los dueños. "Echamos colonia por un tema de marketing, pensando en los tutores. Al perro le puede disgustar más o menos, pero no le pasa nada", asegura.

No obstante, cabe destacar que sobre el uso de colonias no hay estudio científicos publicados al respecto y que es un aspecto a valorar de forma individual, donde algunos etólogos y educadores caninos consideran que puede afectar, sobre todo, a su psicología y sociabilidad.

Por lo tanto, si queremos utilizar colonias en nuestros perros, debemos hacerlo de forma esporádica y teniendo en cuenta qué es lo que va a hacer después nuestro perro (si va a socializar o va a regresar a casa a estar con nosotros, por ejemplo). Y, por supuesto, siempre observando sus reacciones y atendiendo a sus necesidades.