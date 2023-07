Violeta Manguiñán anuncia que volverá a ser madre junto a Fabio Colloricchio: "Una personita más se une a nuestra historia"

Violeta Mangriñán y Fabio Collorichio están de enhorabuena. La pareja de influencer han aprovechado la fecha de su aniversario para dar a conocer una de sus noticias más importante de su vida.

Y es que volverán a ser padres. Casi un año después del nacimiento de Gala, la pareja se prepara para dar la bienvenida a su segundo bebé. Los padres no podrían estar más felices tras conocer la buena nueva y, por ello, han quiero compartirla con todos sus seguidores.

Por ello, para dar la noticia han publicado la primera ecografía del embarazado en su cuenta de Instagram junto a un bonito mensaje: "Una personita más se une a nuestra historia. Estamos deseando conocerte". En el vídeo se pueden ver algunos de los primeros momentos de su primera hija junto a una visita al médico donde pudieron ver las primeras "imágenes" de su bebé.

Durante meses, ninguno de los dos había querido dar a conocer la noticia por precaución. Y es que, durante las doce primeras semanas existen muchos riesgos de un posible aborto natural. Así, hasta no estar seguros no han querido hacerlo público. Aunque, cabe destacar que no han dado a conocer de cuántas semanas está la valenciana.

A menos de una semana de celebrar el primer cumpleaños de su primera hija, Gala, la familia se encuentra en las puertas de prepararlo todo para la llegada del segundo bebé. Una espera que intentarán sea menos dolorosa que los últimos meses de la vida de la madre.

Y es que, quizás por las hormonas o por la sensibilidad ante los cambios, la familia ha sufrido mucho, primero dejando de lado su deseada casa, la Villa Fabioleta, como el tener que volver de nuevo a alquilar un piso en Madrid por cuestiones de trabajo.