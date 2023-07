Encender el aire acondicionado se ha convertido en una de las prácticas más habituales, sobre todo en plena ola de calor. Sin embargo, Ana Rosa Quintana ha recalcado en directo que solo cuenta con uno de estos aparatos en toda su vivienda.

Todo ha sucedido cuando El programa de Ana Rosa ha hecho su conexión con Ana Terradillos para avanzar los temas de Cuatro al día, donde este miércoles abordarán los efectos adversos que tiene el aire acondicionado en nuestros cuerpos.

Al escuchar a su compañera, la presentadora del matinal ha apuntado: "Yo lo tengo y suelo ponerlo a 24 o 25 grados. Solo lo tengo en un sitio. Me paso la vida en mi habitación, en el resto de al casa la verdad es que no tengo".

"No tengo porque no ha hecho falta, porque no suelo estar el mes de julio aquí, en Madrid... Gracias a Pedro Sánchez estoy aquí en el mes de julio", ha comentado Ana Rosa Quintana que, además, ha recalcado: "A mí me molesta mucho el aire acondicionado fuerte, me molesta horrores y es fatal para la garganta".