Isabel Pantoja acudió al hospital cuando su hijo, Kiko Rivera, le rogó que estuviera con él durante su operación de corazón

Ha tenido que ser un problema de salud serio el que vuelva a unir a Isabel Pantoja con su hijo Kiko Rivera. La revista Lecturas revela cómo se gestó este encuentro madre-hijo, en un ambiente hospitalario y de máxima preocupación, pero que ha propiciado lo que podría ser una reconciliación definitiva tras sus desencuentros por la herencia de Paquirri, padre del joven.

El Dj, que tiene 39 años y sufrió el pasado año un ictus, acudió a un hospital sevillano privado el pasado día 14 porque se sentía mal. Unas pruebas médicas determinaron que su corazón no marchaba correctamente y le ingresaron para someterle a un cateterismo y colocarle un stent (un dispositivo médico que dilata venas y arterias).

Mientras, su madre había conocido por las redes el ingreso de Kiko, al que llamó angustiada para ver cómo se encontraba. Pero fue el propio Kiko quien la llamó a ella al día siguiente para rogarle que acudiera a verle antes de que le hicieran la intervención, no carente de riesgos.

Así fue como Isabel se desplazó el lunes 17 de julio hasta el hospital y habló personalmente con su hijo, algo que los dos tenían pendiente desde hace tiempo. La tonadillera aguardó en una habitación sola y no en la sala de espera para familiares a que terminara la operación. Cuando supo que todo había salido bien y finalmente no había que ponerle un stent a su hijo, se fue del centro hospitalario en compañía del amigo con el que había llegado.

Llama la atención que no la acompañara su hermano Agustín Pantoja, que es prácticamente su sombra y va a donde ella va, sea una consulta médica o un concierto en EEUU. Pero la relación entre Agustín y sus sobrinos no es precisamente fluida. Quizás se deba a esto que no acudiera con ella a este encuentro de urgencia.

Después de esta visita, Kiko ha dado las gracias a su madre en las redes sociales y ha mostrado su imagen, saludable y alejada de la preocupación que propició su ingreso. "Gracias mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria", escribió a su madre.

"Una parte de mi corazón no funciona en condiciones, pero sigo vivo y con ganas de vivir", había escrito previamente. Ahora su deseo de luchar sigue intacto, fortalecido por el gesto de su madre.