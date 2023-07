Familias de Vallecas se concentran por la falta de pediatras: "La salud de nuestros hijos está en riesgo"

Más de 100 familias de Puente de Vallecas salen a la calle este miércoles a las 20.00 horas para protestar por la falta de pediatras en los centros de Atención Primaria. De las 35 plazas que hay en la zona para la especialidad, solo 23 están cubiertas, según informan en un comunicado. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid declaran que son conscientes de la falta de personal y que han puesto en marcha medidas para atraer a más profesionales. También aclaran que la atención médica está garantizada.

La indignación se desató entre estas familias a raíz del video que subió a redes sociales Paula, madre de una niña de 7 meses que acudió al Centro de Salud Campo de la Paloma ante la imposibilidad de pedir cita de forma telemática. Una vez allí le informaron que no podían atenderle por falta de personal: "Según me dijeron solo había una pediatra y era su último día, hasta octubre no habrá sustitución", explica.

Otros centros de salud de la zona sufren la misma problemática. El Centro de Salud Vicente Soldevilla cuenta con cuatro pediatras, todos en turno de tarde y dos de ellos a media jornada. En El Pozo no hay facultativos por la tarde y en Alcalá de Guadaíra no hay especialistas. Desde la Plataforma de Sanidad de Puente de Vallecas explican que este es un problema generalizado en toda la región: "No es un caso nuevo, llevamos arrastrándolo desde hace tiempo", comenta la portavoz de la plataforma, María Jose. El problema amenaza con agudizarse durante los meses de verano por las vacaciones estivales, según advierten desde la asociación.

El video que Paula subió a redes se difundió rápido y todos los padres y madres molestos con la falta de profesionales decidieron organizarse. El pasado 11 de julio se produjo una asamblea en Vallecas a la que acudieron más de 50 familias, también participó la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Vallecas. Allí se concretó que el martes debían congregarse frente al Centro de Salud Federica Montseny, sede de la Dirección de Atención Primaria de la zona sur-este. Estas familias quieren dar voz todos esos menores que no pueden ser atendidos debidamente: “La salud de nuestros hijos e hijas está en riesgo, la Comunidad de Madrid les niega el derecho a disponer de un pediatra", exponían en el comunicado informativo.

"La atención está garantizada"

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que la atención pediátrica está garantizada en la región: "Se realizan cuadrantes que garanticen la cobertura asistencial. En caso de ausencia de pediatra, se concentra la atención pediátrica en zonas próximas al centro o los menores son atendidos por médicos de familia, que están perfectamente capacitados, ya que rotan en Pediatría durante su formación". La Consejería es consciente de la escasez generalizada de profesionales y han puesto en marcha medidas para atraer a la región a más facultativos: "Hemos aprobado nuevos complementos: 450 euros mensuales adicionales por ocupar un puesto de categoría deficitario, para los que trabajen en turno de tarde, además, se sumará otro incremento de 500 euros que será de 300 en el caso de que hagan rotaciones entre los turnos de tarde y de mañana", explican fuentes de la Consejería.

La plataforma Familias por la Sanidad de Vallekas considera que la falta de pediatras se debe a la situación en la que deben trabajar los pediatras: “Sufren altos niveles de estrés, tanto que los profesionales de la pediatría huyen de Madrid. Solo 1 de los 84 que terminaron el MIR eligió quedarse". Mientras se toman medidas, familias como las de Paula tienen claro que mientras no aumente el número de especialistas tendrán que seguir acudiendo al hospital en muchos casos.