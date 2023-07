EN COLABORACIÓN CON CEPSA

La figura del corresponsal es una de las más complejas y probablemente enriquecedoras del trabajo como periodista. Su función les obliga a empaparse rápidamente de la cultura y diversidad de otros países para poder entender e informar de lo que allí pasa.

Anna Bosch es una de las corresponsales más reconocidas en España, con una visión muy amplia del mundo, habiendo sido corresponsal en países tan diferentes como Estados Unidos, Reino Unido o Rusia, de cuya experiencia acaba de publicar su último libro, “El Año que llegó Putin”.

¿Y qué ha cambiado en ti, Anna? Has estado en tantos países, Estados Unidos, Rusia. Has tenido que aprender y desaprender. ¿Cómo es la Anna de hoy?Todos somos como un depósito que se va llenando, esos botes que hay con arenas de distintos colores. Pues somos eso. Somos como granitos de arena que se van metiendo. Entonces yo, por supuesto, no soy la misma antes de ir a Rusia que cuando vuelvo de Rusia, no soy la misma antes de ir a Estados Unidos que después de estar en Estados Unidos. Todo eso te va conformando y eso también te ayuda a relativizar muchas cosas, porque te das cuenta de lo que eres, no eres más que el producto de una suma.

¿Qué le dirías a la niña Anna, que quería ser azafata para viajar al mundo y conocerlo?Que se lo proponga, que pique mucha piedra, como solemos decir. Le diría que el talento es importante, la constancia mucho más. Y luego eso que se suele decir de la importancia de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Es decir, el talento es importante, la constancia es importante, pero además hace falta que tengas un poquito de suerte, y yo he tenido mucha.