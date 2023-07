Mañana último día para votar por correo para las elecciones generales del 23 de julio

A falta de tres días para que se celebren las elecciones generales en España, las formaciones políticas ultiman sus actos de campaña para captar los votos de la ciudadanía. De momento, la última encuesta del CIS de Tezanos refuerza la posición del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, con un 32,20% de estimación de votos, frente al 30,80% que obtendría el Partido Popular, encabezado por Alberto Nuñez Feijóo. Sumar, con Yolanda Díaz, se quedaría en tercer lugar con un 14,9% de votos, mientras que Vox sería cuarta fuerza política con un 11,8%.

Este año se ha batido el récord de la solicitud del voto por correo debido a que los comicios se celebrarán en pleno verano. No obstante, Correos ha informado de que más de 280.000 votos permanecen en las oficinas de Correos a la espera de que los electores recojan la documentación.

¿Se puede votar presencial si no recoges el voto?

La empresa pública ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las oficinas lo más pronto posible para que puedan depositar su voto, ya que el plazo para poder hacerlo finaliza este jueves 20 de julio. Correos ha ampliado su horario y ofrecerá sus servicios hasta las 22.00 horas.

Una vez que el voto ha sido solicitado para su envío por correo, el elector no podrá acudir al colegio electoral para participar en las elecciones, de esta forma, si no se recoge la documentación pertinente en la oficina de Correos, no se podrá votar.