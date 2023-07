Así es Lorena Castell, la presentadora que hace doblete este verano en Telecinco y La 1

Lorena Castell protagoniza este verano una curiosa situación que pocas veces se ve en televisión. Y es que la presentadora hará doblete este verano en dos cadenas diferentes.

Hace unas semanas se estrenó en Me resbala de Telecinco, formando parte del grupo de cómicos que compite cada semana por la victoria en el formato de Mediaset.

"Es divertidísimo, es un programa que veía en casa y pensaba que era muy difícil. Es un reto porque llevo muchos años en la tele, pero dedicarme a hacer única y exclusivamente humor te lleva a juzgarte y preguntarte si serás capaz", admite.

Pero es que, desde el jueves 20 de junio, también estará en el late night de La 1 con el programa Vamos a llevarnos bien (que antes presentaba Ana Morgade).

Tras abandonar Zapeando en abril, programa de La Sexta donde estuvo nueve años como colaboradora, la catalana afronta esos dos nuevos retos esta época estival.

"Cuando me salió la oportunidad de Televisión Española, que era presentar mi propio proyecto en Vamos a llevarnos bien, y como no podía combinar ambas cosas, presentar en La 1 y ser colaboradora en La Sexta, elegí marcharme", reconoce.

Su pasado en el mundo de la música

En 2006, junto a Carlos, el hermano gemelo de Juan Antonio Bayona, montó el grupo Lorena C, con el que en 2017 sacó un disco y se hicieron más de 100 conciertos por toda España.

Tal fue su éxito, sobre todo en la red social Myspace, que se les ocurrió presentarse a la selección para representar a España en Eurovisión en 2008, el año que al final acudió el Chikilicuatre.

Ahora se quita el gusanillo de la música con su show Bingo para señoras en el Florida Park del madrileño Parque del Retiro, y prepara el lanzamiento de un nuevo single en solitario, Una nueva noche tropical.

'Zapeando' y 'MasterChef Celebrity'

Durante nueve años, la catalana formó parte del equipo de Zapeando, llegando incluso a sustituir a Dani Mateo al frente del programa de La Sexta en alguna ocasión. Pero decidió dejarlo para afrontar nuevos retos profesionales como Me resbala y Vamos a llevarnos bien.

"Todo tiene un final", afirma. "Me guardo los buenos momentos y estoy súper contenta porque he pasado unos años increíbles", añade la presentadora.

Además, Castell fue la ganadora de la séptima edición de MasterChef Celebrity, derrotando al actor de Amar es para siempre Manu Baqueiro, y dejando en el camino a Patricia Conde, Norma Duval o Ruth Lorenzo, entre otros.

"Estoy muy contenta porque fue el premio a un gran esfuerzo. Antes de participar en el programa, cocinar me era algo muy ajeno, solo entraba en la cocina para ver que estaban preparando los demás y he descubierto algo nuevo que me gusta y que además se me da muy bien", comenta.