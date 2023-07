Leti Espagueti celebra sus calabazas en 'First Dates' lanzando confeti: "Él se lo pierde"

"Soy Leti Espagueti, la reina del confeti", así se presentó Leticia este martes en First Dates, donde explicó a Carlos Sobera el origen de su original mote.

"Trabajo de camarera y cortadora de jamón en Ibiza y en verano me quedo muy delgada. Por ese motivo y por mi altura, empezaron a llamarme Leti Espagueti", comentó la madrileña.

"Lo del confeti, es porque siempre que salgo de fiesta, me gusta pasarme por el chino a comprar cañones de confeti, por eso me añadieron la coletilla al mote", añadió.

Leti Espagueti, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Marcos, que también residía en Ibiza: "La isla mola. Se vive bien, hay buenas playas, chicas guapas, fiesta…", comentó en su presentación.

"He estado con un montón de chicas, pero he sido muy golfo y no he encontrado a la mujer adecuada, por lo que ahora lo que busco y necesito es estabilidad", aseguró el manager.

Ambos reconocieron que les sonaba la cara del otro de algún local de Ibiza, pero mientras que Leticia reconoció que le gustaba mucho salir de fiesta, Marcos comentó que él prefería planes más tranquilos.

Leti Espagueti y Marcos, en 'First Dates'. MEDIASET

Temas laborales, sobre aficiones o sexo fueron de lo que charlaron durante su velada en el programa de Cuatro, hasta que tuvieron que decidir que pasaría en el futuro, si seguirían como pareja o no.

Al final, Leticia sí que quiso tener una segunda cita con Marcos: "Me ha gustado, es un tío enrollado". Él, por su parte, tras dedicarle unos cuantos piropos a su cita, afirmó que no querría volver a quedar.

"No la veo como mi pareja", argumentó el manager, pero la comensal, si perder la sonrisa en la boca, cogió el cañón de confeti que tenía preparado y lo hizo explotar: "Él se lo pierde".