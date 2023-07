Los sindicatos culpan de la "nefasta gestión" a Correos, que dice haber repartido todo el voto a distancia

El voto por correo continúa generando tensiones a cuatro días de las elecciones generales del 23-J. Los sindicatos CCOO y UGT acusaron este martes en un comunicado conjunto a Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, de "imprevisión" y una gestión "nefasta" del proceso, mientras la empresa pública aseguraba que había repartido el 100% de las documentaciones. Unas 400.000 personas, no obstante, aún tenían que ir a recogerlas.

Los números no han dejado de bailar. Los últimos disponibles, del lunes a las 22.00 horas, cifraban en 2.622.808 las peticiones totales de voto a distancia –el 7% del censo electoral– y en unas 2.175.000 las documentaciones entregadas en mano a los destinatarios, en casa o en las oficinas postales. Entre las 19.00 h y las 22.00 h de ese mismo día, de hecho, más de 50.000 personas acudieron a las sucursales de Correos a recoger las suyas, que los carteros les habían intentado entregar en dos ocasiones sin éxito, pero 400.000, aproximadamente, quedaban por hacer lo propio. En todo caso, según la empresa pública, todas las peticiones han sido tramitadas este martes, incluidas las 47.000 que coleaban el lunes.

CCOO, por su parte, arrojó un dato más: según sus cálculos, el martes por la mañana había aún 800.000 solicitantes del voto por correo que no habían depositado su voto. Esto se explica porque puede haber personas que hayan recibido la documentación pertinente pero no hayan ejercido su derecho todavía. Para ello deberán acudir a una oficina postal, pero el plazo se termina mañana, día 20.

"Todos los que lo hayan solicitado tienen a su disposición poder hacerlo", insistió la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "No será por falta de disposición, medios y garantías", añadió ante los periodistas, reconociendo el trabajo de los más de 45.000 empleados de Correos. Y dio un toque de atención, de forma velada, a PP y Vox, muy críticos con la dirección de la empresa pública: pidió a "todos los responsables públicos" que lanzaran un "mensaje de garantías del sistema democrático español y del sistema electoral, también cuando es por correo".

El líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, había instado poco antes al Ejecutivo a tomar "todas las medidas necesarias" para garantizar el voto de aquellos que aún no tenían en sus manos las papeletas y sobres para hacerlo (esas 400.000 personas). "Es gravísimo", dijo el dirigente en un desayuno informativo, acusando al Estado de ser "de manera voluntaria completamente ineficaz" en este asunto cuando es "eficacísimo" a la hora de "perseguir al ciudadano por una infracción de tráfico".

Vox ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que se amplíe el plazo para depositar el voto a distancia o que, en su defecto, los ciudadanos que se queden sin hacerlo mañana puedan acudir el domingo de forma presencial a una mesa electoral y votar en urna, algo no permitido por la legislación. Fuentes del órgano, que estudiará este miércoles la petición, explican a 20minutos que ven jurídicamente muy difícil encontrar una vía legal para solucionar esta coyuntura, no en vano la semana pasada ya denegaron un cambio de fechas propuesto también por el PP.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el equipo directivo de Correos "es muy mediocre" y que "no hizo una buena planificación" de cara al 23-J. Lamentó, además, que los españoles no conocieran hasta el pasado lunes los datos sobre los votos que no habían podido ser entregados y recordó que la empresa pública ha acumulado una deuda de más de mil millones de euros. "La gobernanza de Correos con el exjefe de gabinete de Sánchez no la califica él, sino que la califica la plantilla de Correos de forma reiterada", apuntó en una entrevista en Antena 3.

El domingo, Correos desplegará de forma extraordinaria a 14.000 personas y movilizará todos sus vehículos. Cuando se abran los 22.562 colegios electorales, hará entrega de los votos a distancia que tiene en custodia y a lo largo de la jornada llevará los que pudieran recibirse hasta el último momento. Un equipo recogerá al final del 23-J el llamado ‘tercer sobre’ con el resultado del escrutinio. La Moncloa reveló que el presupuesto para estas elecciones es de 220.872.805 euros y que 101.500.000 euros (45,9%), casi la mitad, está dedicado a los gastos postales de envío de propaganda electoral y el voto por correo.