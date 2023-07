Joaquín Prat, Quique Peinado, Álex de la Iglesia y otros famosos se posicionan sobre la polémica en torno al voto por correo

La polémica que está generando en los últimos días el sistema de voto por correo de cara a las elecciones generales del 23 de julio está siendo un tema de conversación, también, entre los famosos, que tienen distintas opiniones en torno a su efectividad y la confianza que les genera este método de movilización ciudadana a pocos días del paso por las urnas.

Es el caso de personalidades como el periodista Quique Peinado, que, ante las críticas por el trabajo de Correos, ha escrito un tuit en su defensa: "He cogido número, me he ido a tomar un café y he vuelto a los 20 minutos. Casi se me pasa el turno porque, aunque había mucha gente, se ve que iba rapidísimo. Un trámite fácil lo de votar por correo, la verdad".

Por otro lado, el escritor y guionista Nacho Faerna ha respondido a un mensaje del periodista Jorge Bustos que rezaba lo siguiente: "Esto es bastante grave. Correos no ha podido localizar a 450.607 ciudadanos que han solicitado el voto por correo". "Gravísimo. Mi caso, por ejemplo. Ayer recogí el aviso en mi buzón, me fui a la oficina de Correos y en menos de 20 minutos había votado", ha expresado Faerna.

Esto es bastante grave.



"Fui a las 8:30, que es cuando suponía que abrían la oficina. Ya estaba abierta y funcionando. Cogí mi turno. Tuve que esperar menos de 15 minutos a que me tocara. Recogí el voto, lo metí en el sobre y se lo entregué a la misma amable funcionaria sin necesidad de volver a la cola", añadió Faerna, unas palabras a las que ha respondido el director Álex de la Iglesia: "En Prado no tardé más de 15 minutos, efectivamente. Y los funcionarios amables y eficientes".

El músico Guille Galván, integrante del grupo Vetusta Morla, también ha tuiteado: "Si has solicitado el voto por correo y no te ha llegado en mano, tan fácil como ir a la oficina a recogerlo y votar. No sigamos alimentando bulos de pucherazo y echemos mierda sobre los trabajadores de Correos".

Se ha posicionado también sobre esta situación el presentador Joaquín Prat. "Es bastante fácil. Y lo tengo que decir porque tengo la sensación de que hay algunos que no acaban de fiarse del voto por correo, y mi experiencia no puede ser mejor", ha dicho. "Lo solicité el segundo día del inicio del plazo, el día 7 de julio me llegó la notificación del cartero, fui a la oficina de Correos y voté".

Hay quienes han estado denunciando no haber podido realizar todavía los trámites necesarios para votar a través de esta opción, motivo por el que la dirección de Correos ha anunciado este martes que los 47.000 ciudadanos que pidieron el voto por correo y que todavía no habían recibido la documentación lo harían a lo largo del día.

Sobre los 450.000 votos que no se pudieron entregar al no estar el interesado en casa, la empresa pública ha informado que ayer por la tarde-noche ya se recogieron más de 50.000. "No será por falta de disposición, medios y garantías para que todo el mundo que lo ha solicitado pueda votar", defienden en el Gobierno.