Claudia Osborne, que tendrá un nuevo hermano de su padre, confirma que ella espera otra niña y desvela su nombre

La hija pequeña que Bertín Osborne tuvo con Sandra Domecq, Claudia, de 34 años, ha confirmado que espera una niña, su segunda hija, y que se llamara Violeta.

La noticia del embarazo ha saltado al poco de conocerse que su padre Bertín Osborne, tendrá su sexto hijo, esta vez, con Gabriela Guillén, por lo que el cantante se convertirá casi al mismo tiempo en padre y en abuelo.

Esta coincidencia es una "suerte" en palabras de José Entrecanales, marido de Claudia, que ha sido el primero en confirmar la noticia, aunque él no desveló el sexo de su nuevo bebé.

Ha sido su mujer quien lo ha hecho, mostrando sus curvas en sus redes sociales y resaltando lo feliz que se siente con este nuevo embarazo. "Estos últimos meses han sido de auténtica felicidad al conocer que estamos embarazados de nuestra segunda hija, Violeta. Me ha dado pena que esta vez no os hayáis enterado por mí, pero me he confiado y, queriendo alargar los días de intimidad y de disfrute de este embarazo que tanta ilusión nos hace, la noticia ha transcendido, así que es hora de confirmarla".

"Gracias a todos por vuestros mensajes tan cariñosos -ha añadido-. Es una maravilla sentirse tan respetada y abrazada en estos momentos tan bonitos. Os mando un besazo enorme a todos".

Claudia Osborne y José Entrecanales son padres de Micaela, que el pasado 30 de junio cumplió su primer añito. La pareja se casó en Jerez de la Frontera (Cádiz) en octubre de 2021, con lo que en menos de dos años ya tienen una familia bien consolidada.