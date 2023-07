Vox reivindica su oposición al socialismo y marca distancias con un PP centrado en derogar el 'sanchismo'

A cuatro días de las elecciones generales, Vox y PP se encuentran inmersos en la pugna por el "voto útil", una pelea en la que la formación encabezada por Santiago Abascal reivindica su firme oposición al socialismo, más allá del antagonismo frente al 'sanchismo' invocado por los populares. Vox marca así distancias con el partido de Alberto Núñez Feijóo, y lo hace mirando a sus orígenes y con la diana puesta en el PSOE. El objetivo es convencer de que las papeletas de Vox y PP son distintas, a pesar de que los de Abascal insistan en tender la mano a los populares tras el 23-J.

Durante la campaña electoral, Vox ha repetido una y otra vez la necesidad de "construir una alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez, una meta para cuyo alcance son conscientes de que necesitan aunar fuerzas con el PP. Ambas formaciones coinciden en el propósito no solo de desalojar al líder del PSOE de la Moncloa, sino también de 'corregir' el legado del Gobierno de coalición, ya sea mediante la reforma de buena parte de las leyes aprobadas durante los últimos cuatro años o de su eliminación. El PP lo resume en el mantra de "derogar el 'sanchismo'". Sin embargo, Vox considera que el objetivo a batir va más allá de Sánchez.

"No me gusta usar lo del 'sanchismo'", afirmó este martes Abascal en un desayuno informativo en el que recordó que Vox nació antes de la entrada en escena del actual secretario general del PSOE en la política nacional. "Vox no nace para derogar el 'sanchismo', Vox nace en 2014 con una mayoría absoluta PP", rememoró el candidato a la Presidencia del Gobierno. "Surge ante un PP entregado al izquierdismo y al globalismo y que tiende la mano en muchas ocasiones a los partidos separatistas", insistió.

Con esa mirada a sus orígenes, Vox reivindica su oposición frontal al PSOE. Mientras el PP señala al 'sanchismo', Vox amplía el cerco al socialismo. "[El problema] no es el 'sanchismo', es el socialismo con su mala cara de siempre, la mala cara 'zapaterista' y la mala cara 'sanchista'", afirmó Abascal el lunes en un mitin desde Toledo, donde incluso acuso al PSOE de no haber dejado "ningún artículo del Código Penal sin vulnerar" en sus mas de cien años de historia.

"Nosotros queremos una distancia infinita con el PSOE, a diferencia del señor Feijóo", recalcó también el lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. El partido de Abascal ha evidenciado ese alejamiento de los socialistas en sus críticas a la oferta realizada por parte de los populares al PSOE para que sea la lista más votada quien gobierne tras el 23-J. "Quieren derogar el 'sanchismo' pactando con Sánchez", repiten los líderes de Vox en cada acto de campaña.

Abascal afirma que el tanteo del PP al PSOE es incomprensible. "No lo entiende nadie, ni nosotros ni los electores del PP, a los que me dirijo ofreciendo una alternativa y diciendo que estamos dispuestos a representarlos, porque ni ellos ni nosotros entendemos lo que está pasando en España", afirmó este martes, abriendo la puerta de su partido a los votantes del PP, después de haber reivindicado unas horas antes que "lo único útil en estas elecciones para un cambio de rumbo es votar a Vox".

Los de Abascal tratan así de atraer a electores descontentos del PP, mientras los de Feijóo intentan aglutinar los apoyos de la derecha. El partido del "voto útil" se disputa en la línea fronteriza entre ambas fuerzas a pocos días de la cita electoral y Vox ha encontrado en su oposición al socialismo una forma de diferenciarse del PP. "La última vez que el PP tuvo la oportunidad de cambiar las cosas, apelando a una mayoría social en torno a Mariano Rajoy para acabar con el mal presidente Rodríguez Zapatero, ¿cuál fue el resultado? No derogaron ninguna ley del PSOE, apuntalaron muchas otras y siguieron con las políticas del PSOE. Por lo tanto, la única garantía de derogar todas las políticas del PSOE y algunas que el PP también ha aprobado y ha gestionado es que Vox entre en el Gobierno", resumió el lunes Garriga.