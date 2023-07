Un hostelero denuncia que un 'influencer' ha puesto una reseña falsa: "Me afecta en el negocio, pero también a nivel personal"

Las reseñas sobre establecimientos pueden suponer un trampolín o un descenso profundo para los locales que, como pueden, intentar sobrevivir. Este martes, Ya es mediodía se ha hecho eco del caso de una reseña falsa que ha supuesto la ira del propietario de un restaurante.

"El dueño es un auténtico maleducado", publicó el influencer Cenando con Pablo, un conocido comentarista gastronómico que cuenta con más de 570.000 suscriptores en sus redes sociales. El dueño del bar, sin embargo, se puso en contacto con el joven para informarle de que no entendía su crítica cuando ni siquiera había ido al establecimiento.

El influencer reconoció su error al propietario: "Ha habido un malentendido. Vi qué restaurante era y puse la reseña, pero ahora que me has escrito desde esa cuenta no me suena que fuese la tuya. No sé, mañana lo miro y te digo". Pero el daño ya estaba hecho y el dueño ha denunciado que las reseñas falsas no pasan ningún tipo de filtro de verificación.

"Creo que soy todo lo contrario", ha apuntado el hostelero Juanjo Gondar durante su conexión con Ya es mediodía donde, además, ha recalcado que siempre responde a todas las reseñas "buenas y a las no tan buenas": "Siempre lo hago con muchísima educación, pidiendo una segunda oportunidad, pidiendo disculpas. Por tanto, puedo estar de acuerdo en que la comida guste más o menos o en que el servicio sea mejor o peor, pero el ataque personal de una persona con la influencia que tiene, que me llame maleducado pues me perjudica, ya no solo al nivel del negocio, sino a nivel personal, también".

Finalmente, el matinal ha destacado que habían intentado ponerse en contacto con el influencer que, tras el escándalo ha eliminado la reseña falsa, para esclarecer el caso y conocer su versión de los hechos, pero este ha renunciado aparecer en el programa.