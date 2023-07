La peripecia de Anabel Pantoja con sus maletas cuando iba a visitar a su primo Kiko Rivera al hospital

La sobrina de Isabel Pantoja acudió a Sevilla para visitar a su primo Kiko Rivera en el hospital, donde le han realizado un cateterismo por sus recientes problemas de salud.

La joven llegaba a la capital andaluza procedente de un viaje y para no demorar más la visita a su primo, dejó sus maletas en manos de dos amigos que iban con ella. El conductor que debía colocar su equipaje en el vehículo que trasladaba a sus conocidos, olvidó una de las maletas a pie de aeropuerto.

Así que Anabel tuvo que volver al mismo a solucionar el entuerto, un poco descontenta con el imprevisto, pero satisfecha tras comprobar que su primo se encuentra mucho mejor, a pesar del susto vivido. Anabel y Kiko tiene una relación casi fraternal, aunque han sido muchos los desencuentros entre ellos, casi siempre, por temas relacionados con Isabel Pantoja.

Story de la sobrina de Isabel Pantoja. INSTAGRAM

Anabel pudo llegar, finalmente, a una sesión de cine y a un concierto que tenía con sus amigos, con lo que el contratiempo se quedó en una mera anécdota que ella misma se ha encargado de relatar en su Instagram.

"He tenido algunos contratiempos de fuerza mayor. Aterricé en Sevilla y me fui directa al hospital para ver a mi primo. Ahora estoy más tranquila. Al salir del hospital me llama Susana y Obando, a quienes les dejé mis maletas para que ellos se las llevaran. Sin embargo, el chófer del coche que cogimos no subió la mía pequeña y tuve que ir al aeropuerto a ver si la localizaba. Todo muy NO en orden. Espero poder llegar antes de la noche y disfrutar de la noche de cine".

Lo importante es que Anabel ha encontrado a su primo muy recuperado de la operación que le han realizado, un cateterismo, y que ha descartado algunos problemas más serios. Su corazón está mejor de lo que pensaban cuando fue ingresado. Y ahora le toca cuidarse y mantener una dieta equilibrada.

Isabel acudió enseguida a ver a su hijo al hospital. Europa Press

La gran alegría de Kiko ha sido, no obstante, la visita de su madre Isabel Pantoja, con la que estaba muy distanciada por las críticas que el joven vertió contra ella. Parece que este episodio, que ha sobresaltado a todos, puede recomponer lo que parecía definitivamente roto. Isabel ha permanecido junto a su hijo tanto antes como después de la operación.