Díaz dice que Sumar es el único voto útil para frenar a Vox y augura un vuelco en la campaña por las "mentiras" de Feijóo

La candidata a la Presidencia del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz, ha señalado este martes que su partido encarna el voto útil que puede frenar a Vox y mantenerlo en la oposición, mientras que ha augurado un "cambio" en la campaña electoral por las "mentiras reiteradas y persistentes" de Alberto Núñez Feijóo, su homólogo popular.

En dos entrevistas a RNE y TVE, la vicepresidenta segunda ha afirmado que ha cambiado "completamente" la campaña electoral porque Feijóo mintió en el debate a dos y el pasado lunes "volvió a mentir". "Ayer se vio un candidato a la Presidencia que miente sin rubor, el especialista en la mentira es él", ha declarado.

Además, ha recalcado la utilidad de votar a Sumar, puesto que "coloca" en la oposición a Vox y hace posible la reedición del gobierno de coalición. "Estamos en un empate técnico con Vox, y es fundamental ganar esa tercera posición", ha afirmado la vicepresidenta. En efecto, en las últimas encuestas publicadas se advierte que el número de escaños de Sumar y Vox será decisivo a la hora de decantar la balanza, en un escenario en el que alcanzar la mayoría absoluta parece improbable para PP y PSOE.

"Le disputamos la plaza a la ultraderecha, los que pisotean los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGTBI, los que en Castilla y León se han cargado el diálogo social", ha aseverado la ministra. También ha mencionado las disfunciones del método D'Hont en un país "cuyas circunscripciones son provinciales", por lo que los efectos "no son proporcionales". "A mí me hubiera gustado haber cambiado la ley electoral, pero el bipartidismo nunca quiso".

Ante la pregunta de si ha vetado a Irene Montero en las listas electorales de su partido, la líder de Sumar ha dicho que ella no negoció esos acuerdos y ha subrayado que ese no es su estilo. Como viene haciendo desde las negociaciones, ha recordado otros nombres que no se encuentran en la candidatura, como Alberto Garzón o Jaume Asens.

En referencia al debate a tres que acogerá el próximo miércoles RTVE con la ausencia del PP, Díaz ha afirmado que es una "gran lástima" que Feijóo no acude a la cita y "no quiera venir a presentar su proyecto de país". Asimismo, ha sostenido que el debate a 7 del pasado jueves muestra "a la España actual, el país que somos, diverso y plural", mientras que el cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo fue "un debate repetido que miraba a la España del pasado".

Desavenencias con el PSOE

Al ser preguntada por lo que diferencia Sumar del Partido Socialista, Yolanda Díaz ha asegurado que quiere seguir "subiendo los salarios" y "reducir la jornada laboral sin reducir el salario". En cuanto al tope a los precios de los alquileres, la líder de Sumar ha señalado que en el último decreto había negociado "la limitación de la revalorización del alquiler al 2% y el PSOE lo ha bloqueado". Además, también Díaz ha denunciado el "bloqueo" por parte del PSOE del Estatuto de los Becarios, que pretendía acabar con la "precariedad en los becarios y en la juventud española".

Por último, ante la cuestión del espionaje vinculado al cambio de posición de Pedro Sánchez respecto al Sahara Occidental, como ha deslizado la integrante de su partido, Tesh Sidi, en una entrevista, Díaz ha insistido en marcar distancias con el PSOE y respaldar "la libre autodeterminación del pueblo saharaui".