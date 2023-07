Entrevista

Acaba de cumplir los 40 más empoderada y segura de sí misma que nunca. Reconoce baches, tanto personales como profesionales, pero Natalia Rodríguez nunca ha perdido esa ilusión que tenía, hace ya más de dos décadas, cuando saltó a la fama gracias a OT 1, programa del que nunca ha renegado. "Cualquier cosa que hagamos o digamos causa interés. No es normal", reconoce con asombro sobre aquella inolvidable primera edición.

¿Cien x cien... autobiográfica?Todas mis canciones lo son. En esta canto al desamor, pero desde un punto de vista empoderado. Oye, que si no hay amor cien por cien, no pasa nada, seguimos adelante y a vivir la vida. Soy joven, tengo 40 años, toda la vida por delante, soy una mujer independiente, fuerte y puedo con todo lo que me echen por delante. Tengo unas amigas que me ayudan muchísimo, cuido mucho la salud mental... Creo que estoy muy bien arropada, y cuando una lo está todo sale bien.

Y una mujer muy 'curranta', una palabra que la define mucho.Lo he probado todo, me sale de forma muy orgánica. Pop con flamenco, latino, rock o reguetón... Soy muy fiel a mí misma, pero adaptándome a los nuevos tiempos, porque mi público crece. Hay mucha gente nueva, mucha competencia, y aquí todo el mundo queremos subirnos al barco y estar ahí. Yo soy una artista independiente, así que tengo que currar el triple. Me encargo de toda la inversión: económica, de tiempo... Todo está creado por mí. No soy la típica rubia tonta a la que le dan todo el trabajo hecho. No, soy una tía que curra mucho, y me gustaría que se valorara un poquito.

"Soy una artista independiente, así que tengo que currar el triple. No soy una marioneta, hago lo que quiero y soy fiel a mí misma"

¿Cree que no lo hacen?No, no valoran eso de mí. El concepto de cantautora, que es lo que yo soy, lo llevan a otra imagen: una chica en vaqueros, quieta y con una guitarra. Y yo soy cantautora desde Besa mi piel, mi segundo disco. Es que no te imaginas el curro que me meto y la presión que tengo. Pero yo estoy encantada, ¿eh? Es algo que me pone. Tú dame tiempo y no te haré nada, pero méteme presión y te lo haré todo.

Lo que hizo, y hace mucho, es lo que ahora está de moda, sacar singles en vez de discos.Yo fui la primera cantante femenina en hacerlo en España. Y han pasado más de diez años desde que tomé esa decisión. Dije que no sacaba más discos y solo lo haría en digital. En aquel momento yo iba a las teles a presentar mi single con su correspondiente videoclip, pero me cerraban todas las puertas. ¡Jamás he hecho cosas cutres! Si lo hago, lo hago. Y te puede gustar más o menos mi producto o yo como artista, pero siempre intentaré dar la mejor calidad en todos los sentidos.

"Que tú te sientas sexy y quieras potenciar eso sin que nadie te lo imponga me parece un símbolo de empoderamiento total"

Calidad y temazos que todos nos sabemos.Y eso con mis medios, de los que estoy muy orgullosa. No soy una marioneta, hago lo que quiero y soy fiel a mí misma. Y, si consigo llegar a un gran público, pues soy feliz con eso.

Siempre ha exhibido una imagen muy sexy. ¿Eso también es empoderamiento?Totalmente. Que tú te sientas sexy, y quieras potenciar eso sin que nadie te lo imponga, me parece un símbolo de empoderamiento total. Aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida y dándole igual lo que digan los demás. Con 21 años yo presentaba el Megatrix en bikini, ¡me llegaban críticas de todas las clases! Lo gracioso es que yo soy muy sexy en mi trabajo, pero superclásica en mi vida normal. Es como si existieran dos Natalias, la artista que está encima de los escenarios y la del día a día, una tía normal que le gusta limpiar su casa, estar con su gato, salir al campo o ir a la finca de su familia a sembrar o vendimiar

"Al final soy Natalia de 'OT'. Ese es mi apellido, y nunca me ha molestado"

También es icono gay.Y me encanta. Me siento muy afortunada de que me haya elegido ese público, que, para mí, es uno de los más importantes. Es un público libre y que me hace a mí libre, divertida y con el que pierdo toda la vergüenza. Hace que saque lo mejor de mí.

Natalia, durante la entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

¿Qué opina de la nueva hornada de artistas que están pegando fuerte?Me flipan. Las sigo a todas. Destaco a Lola Índigo, que me recuerda mucho a mí en el sentido de que es una tía superluchadora, que apuesta e invierte en su producto. Me encanta, porque hace nos shows increíbles. Y me alegro de que una chica como ella esté triunfando, porque antiguamente en el mundo de la música se apoyaba más a los hombres, pero veo que en las últimas ediciones de OT apuestan más por las chicas. Y en las listas de éxito en España ahora triunfan mucho las mujeres. Así que de competencia nada, aquí estamos todas para aportar nuestro granito de arena. ¡Que vengan nuevas generaciones y que vengan dando caña! Nunca he sentido, ni antes ni ahora, envidia. Claro que me gustaría tener un cuerpo de baile de diez personas y hacer esos shows, te mentiría si dijera que no, pero con lo que tengo soy feliz, lo defiendo y voy a muerte con ello.

"Después de 'OT' se cerraron muchas puertas, pero yo tuve la suerte de meterme en televisión"

Ahora que habla de OT, ¿es de las que se sienten orgullosas o de las que reniegan de ello?Para mí todo es bueno. Fue el trampolín de mi carrera, un formato al que todo el mundo tenía mucho cariño y, lo más bonito, de donde saqué grandes amigos. Son como mis hermanos. Chenoa, Gisela, Geno y yo nos llamamos 'Las Mosqueteras'. Jamás renegaría, estoy orgullosa de pertenecer a ello. Si es que al final soy Natalia de OT. Ese es mi apellido, y nunca me ha molestado.

En su caso no le fue mal, pero no lo tuvieron tan fácil como muchos piensan.Claro que no. Operación Triunfo fue una ola tan grande que todos los medios, aunque fueran competencia, nos querían. De ahí se pasó a eso de: '¿triunfito? No lo queremos'. Se cerraron muchas puertas, pero yo tuve la suerte de meterme en televisión. Megatrix, El Grand Prix, galas de fin de año... He presentado muchas cosas. Yo llevaba ese paralelismo de la tele y la música, y quizá eso me ayudó muchísimo. Pero yo lo veía, que sonábamos en la radio y de repente dejamos de hacerlo. Pero ahora siento que todo lo de OT vuelve a estar de moda.

"Estoy orgullosa de mis 40 años, pero lo de no saber aprovechar bien el tiempo me causa un trauma muy grande"

Ahora se habla abiertamente de la salud mental, de cómo gestionar todo ese boom que, por ejemplo, supone OT, pero en su época era más tabú. ¿Cómo gestiona la fama?Yo no he tenido que ir al psicólogo hasta hace dos años. Lo laboral siempre lo he gestionado más o menos bien y siempre he tenido herramientas para ello, pero sí que he tenido que acudir por temas personales, de inseguridades o porque me siento mal. Estoy orgullosa de mis 40 años, pero lo de no saber aprovechar bien el tiempo a mí me causa un trauma muy grande, y es algo que hablo mucho con el psicólogo. También la sobrexposición y la presión por tener que ser perfecta. Las redes sociales nos han humanizado más, ya no pega ir de divino, y es algo que me alegra. Yo no me muestro en las redes muy al cien por cien, porque quiero siempre dar un mensaje positivo. Creo que eso llega más que la gente que está todo el día dando pena. Vale, está bien, pero yo prefiero transmitir alegría y ponerme luego a llorar en mi habitación.

"Yo me veo cantando con 60 años 'Vas a volverme loca'. ¿Por qué no? No en 'body', pero sí con un vestido más de señora"

¿Evita pensar en el futuro?Sí, porque es una de las cosas que a mí me provocan más estrés. Depresión no, pero sí mucha ansiedad. Me preocupa el futuro, pero estoy intentando disfrutar más del presente y no pensar tanto en el futuro. Yo soy muy hormiguita, así que intento trabajar mucho, ahorrar y vivir tranquila. Pero yo me veo cantando con 60 años Vas a volverme loca. ¿Por qué no? No en body, pero sí con un vestido más de señora. ¡Madonna y Jennifer Lopez son mis referentes!

Natalia Rodríguez Cantautora. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 41 años. Cantante, compositora y presentadora, se dio a conocer en 2001, en la primera edición 'Operación Triunfo'. Tiene seis discos en el mercado y numerosos 'hits' bailables como 'Vas a volverme loca', 'La noche llegó', 'Besa mi piel', 'Sombras', 'Nunca digas no' o 'Dame'. En televisión presentó 'Megatrix', 'El Grand Prix' o 'Fenómeno fan'.