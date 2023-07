Rocío Osorno decide dejar Madrid y volver a mudarse a Sevilla: "Ha sido una experiencia muy bonita"

Rocío Osorno ha anunciado muy contenta en su perfil de Instagram que ha decidido dar marcha atrás y dejar de vivir en Madrid, apenas un año después de decidir cambiar toda su vida y dejar atrás Sevilla.

La influencer y empresaria anunció a finales del verano de 2022 que, tras pasar meses dejando a punto su propiedad en Sevilla, decidía dejar su ciudad natal para pasar más tiempo en Madrid, donde tenía más oportunidades laborales.

A pesar de tener su propia marca de ropa con taller en Sevilla, Osorno defendió su decisión y se mudó a tiempo para cambiar a sus hijos de colegio.

La influencer es madre de Jacobo y Luis, fruto de su matrimonio con su exmarido, el senador de VOX, Coco Robatto. Teniendo en cuenta su bienestar, ha vuelto a aprovechar el verano para volver a su preciada casa.

"La mejor noticia que podría daros: volvemos a Sevilla. Lloro, no sabéis lo contentos que estamos, ni me lo creo", ha escrito en Instagram: "Ha sido una experiencia muy bonita, pero también muy dura, es cierto que la calidad de vida que tenemos aquí no se puede comparar. Si me lo he pensado tanto también ha sido por temor a otra mudanza".

Desde el principio, ha sido muy sincera con las dificultades que le ha supuesto el cambio de ciudad. Aseguró que sentía "cansancio acumulado" y "estrés" las primeras semanas en Madrid: "Son demasiados cambios en muy poco tiempo y ni quiera me ha dado tiempo a asimilarlos".