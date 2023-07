Abascal advierte a Feijóo de que Vox "no es el coche escoba del PP" y anticipa "problemas" en las negociaciones tras el 23-J

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este martes a los populares de que su formación "no es el coche escoba del PP" y ha dicho sentir "perplejidad" ante las ofertas realizadas por parte de Alberto Núñez Feijóo al PSOE durante la campaña. El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno vaticina que esa estrategia de los populares puede desembocar en "problemas" a la hora de negociar posibles pactos tras el 23-J.

Abascal ha afeado a Feijóo que trate de buscar apoyos entre los votantes de Podemos y de Vox con discursos que, a su juicio, evidencian "un despiste que amenaza la construcción de una alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez. "Le he escuchado dirigirse a los votantes de Podemos, si no quieren que el Gobierno dependa de Vox, y a los votantes de Vox, para derogar el 'sanchismo'", ha señalado en un desayuno informativo de Europa Press, en el que ha añadido que es "inconcebible" que el el PP pretenda "derogar el 'sanchismo' ofreciendo un pacto a Pedro Sánchez" y ha lamentado que Feijóo no considere a Vox como "un socio fiable".

El presidente de Vox ha dicho sentir "perplejidad" ante el discurso de los populares y ha agregado que en sus negociaciones para formar Gobiernos autonómicos no han tenido "un único interlocutor, sino varios". "El PP actúa de manera muy distinta en función del territorio", ha subrayado, al mismo tiempo que ha vaticinado que en el ámbito nacional puede haber "problemas" para llegar a un entendimiento entre ambas fuerzas tras el 23-J. Frente a la postura de los populares, Abascal ha defendido que Vox dice "siempre lo mismo y en todas partes".

El partido situado a la derecha del PP ha tendido la mano en repetidas ocasiones a la formación de Feijóo para construir una alternativa al Gobierno progresista tras las elecciones de este domingo. Sin embargo, Abascal ha recordado que Vox nació en 2014 con una mayoría absoluta del PP, mucho antes de que Sánchez irrumpiera en el tablero político nacional y, por tanto, su meta va más allá de la derogación del 'sanchismo' que claman los populares.

Abascal ha dejado claro que su formación "no es el coche escoba del PP", sino "una fuerza autónoma" y, por tanto, no van a "regalar" los votos de sus electores al PP. "No da igual la relación de fuerzas", ha afirmado, señalando que en función del resultado del domingo exigirán al PP la aplicación de "una parte" de su programa. "Es muy precipitado e irresponsable repartirse los ministerios antes de tiempo", ha agregado. Aunque el líder de Vox ha evitado pronunciarse sobre qué carteras pedirían en un hipotético Gobierno de coalición con el PP, ha apuntado a que su partido tiene propuestas firmes en materia medioambiental o en educación, por ejemplo.

Aun así, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha matizado que la "confrontación" con el PP en muchas ocasiones "no es irresoluble", como se ha evidenciado en la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura, donde ambas fuerzas han llegado a acuerdos. En ese sentido, ha distinguido entre los "adversarios" que "piensan diferente" y los "enemigos" que atacan "la unidad nacional", entre los que se ha referido a Sánchez. De hecho, Abascal ha cargado contra el actual Ejecutivo, al que ha acusado de haber nacido "desde la ilegitimidad" y la "mentira". "Hemos padecido el peor Gobierno de nuestra historia", ha afirmado.

Sin "titubeos" en Cataluña

En caso de que Vox llegara a la Moncloa, Abascal ha advertido que su formación no tendrá "titubeos" en Cataluña, donde ha augurado que volverían las tensiones, porque no cederían a "la secesión", y podrían darse "sin ninguna duda" situaciones "peores" a las de 2017. El líder de Vox considera que en aquel momento la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue "de chiste", porque supuso una intervención del Estado que se limitó a "unos pocos meses", frente a la respuesta "sostenida" y apoyada en "todos los resortes del Estado" que Vox habría defendido para "restaurar la concordia".

En ese sentido, Abascal ha afirmado que la presencia de Vox en el Gobierno tendría una "ventaja" respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy con mayoría absoluta en 2017, ya que su formación no mostraría "titubeos". "Lo que hay que hacer es imponer la ley", ha asegurado, apelando a la defensa de la "unidad" nacional. "No se puede integrar al que no quiere integrarse", ha zanjado, cerrando toda posibilidad de diálogo con los partidos independentistas.