Vicky Martín Berrocal, más natural que nunca, muestra su celulitis: "El miedo al qué dirán me han limitado toda mi vida"

Este lunes ha sido un día importante para Vicky Martín Berrocal, pues ha decidido dar un paso que puede ser complicado para muchos, y también para ella, tal y como ha confesado. Ha dejado atrás complejos e inseguridades y se ha mostrado al natural en Instagram.

Filtros, ángulos de cámara, cuidadas poses, retoques fotográficos... Muchos son los elementos que se incluyen en el habitual postureo de las redes. De hecho, en alguna ocasión la diseñadora ha sido señalada por haber hecho algunas de estas prácticas. Sin embargo, detrás de esto había cierto miedo a mostrarse tal y como es, pero parece que todo esto ha quedado atrás.

Y es que la empresaria ha publicado varias fotos en las que no solo no usa ningún tipo de edición, sino que además ha posado de espaldas "por primera vez".

"Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida", escribió en su post, que ya acumula más de 71.500 likes. "He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua… eso era un camino que jamás pude hacer sola".

"Todo eso pasó… y desde hace algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, ¡que no mire!", proclamó.

"¡Tengo la talla que tengo y además tengo celulitis! Esta es la que soy. Perdamos el miedo a mostrarnos como somos...", añadió después en un story.